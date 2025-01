AGU cobra mais 10 réus por danos no 8/1; prejuízo foi de R$ 26 milhões

A AGU (Advocacia-geral da União) processou nesta quarta-feira (8) um grupo de 10 condenados pelos atos de 8 de janeiro. O órgão pediu à Justiça a cobrança de R$ 341 mil dos envolvidos para cobrir prejuízos com a depredação dos prédios públicos, que completa dois anos hoje.

O que aconteceu

Um novo "lote" de envolvidos no 8/1 entrou na mira da AGU. Desde agosto do ano passado, o órgão processou 27 pessoas já condenadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para cobrar reparação pelos danos ao patrimônio público. As ações correm na Justiça Federal de Brasília.

O prejuízo total com a depredação foi de R$ 26,2 milhões. O valor, segundo a AGU, soma os estragos no Palácio do Planalto, no Congresso e no STF. Com as ações na Justiça Federal, a AGU pede que valores já bloqueados nas contas dos condenados sejam revertidos aos cofres da União.

Até o momento, R$ 3 milhões dos réus estão bloqueados, além de 223 veículos. Os valores deverão aumentar na medida em que novos réus sejam condenados pelo STF. Até o momento, segundo o tribunal, 371 foram condenadas e outras 527, acusadas de crimes mais leves, fizeram acordo para encerrar o processo em troca de medidas alternativas.

Ao todo, a AGU quer que os condenados pelo 8/1 paguem R$ 56,2 milhões. Além dos R$ 26,2 milhões em danos aos prédios públicos, o órgão entrou com uma ação cobrando R$ 30 milhões por danos morais. Caso a Justiça Federal determine esse pagamento, ele deverá ser arcado por todos os que eventualmente forem condenados por participação nos atos.