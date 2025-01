Acionistas da CVC aprovam inclusão de cláusula de "poison pill" em estatuto

SAO PAULO (Reuters) - Os acionistas da operadora de viagens CVC Brasil aprovaram nesta quarta-feira uma mudança no estatuto social da empresa que obrigará qualquer acionista ou grupo de acionistas com participação maior que 25% a lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações remanescentes.

O mecanismo, conhecido no mercado como "poison pill", foi aprovado pela maioria dos acionistas da CVC Brasil em assembleia geral nesta quarta, de acordo com a ata da reunião.

(Reportagem de Andre Romani)