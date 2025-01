Wall Street fecha em forte baixa pressionado por tecnológicas e títulos do Tesouro

A Bolsa de Nova York encerrou em forte baixa nesta terça-feira (7), pressionada pela alta das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e pela queda de vários gigantes da tecnologia em Wall Street.

O índice Dow Jones recuou 0,42%, o tecnológico Nasdaq caiu 1,89%, e o S&P 500 teve uma queda de 1,11%.

O mercado também foi impactado por dados econômicos que reduziram as chances de um novo corte iminente nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O índice de atividade do setor de serviços e os dados de ofertas de emprego indicaram pressões sobre os preços e um mercado de trabalho relativamente robusto.

Dado o duplo mandato do Fed de controlar a inflação e promover o emprego, os dados divulgados sugerem que não há urgência em reduzir as taxas de referência. Reduzir as taxas aumenta o risco de inflação ao baratear o crédito e estimular a economia.

"Tivemos alguns dados menores hoje, mas apontaram para coisas que não são 'amigáveis' para o Fed", como "preços mais altos e um mercado de trabalho mais robusto", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers, à AFP.

As taxas dos títulos do Tesouro subiram devido ao temor de que o futuro presidente, Donald Trump, concretize suas ameaças de impor tarifas que possam gerar inflação.

Nas últimas 24 horas, os operadores de futuros aumentaram sua expectativa de que o Fed faça uma pausa nos cortes de taxas em sua próxima reunião, segundo dados do CME Group.

Entre os destaques do dia, a gigante de microchips Nvidia sofreu uma queda acentuada de 6,2% após o presidente da empresa, Jensen Huang, não surpreender os investidores durante uma conferência de tecnologia.

Por outro lado, a gigante farmacêutica Moderna disparou 11,7% devido a um aumento nos casos de gripe e covid-19 nos Estados Unidos.

O mercado agora aguarda os dados de emprego que serão divulgados na quarta-feira e na sexta-feira.

