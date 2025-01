Wall Street cai conforme dados fortes geram incerteza sobre ciclo de flexibilização do Fed

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, pressionados pelas ações de tecnologia, depois que um lote de dados econômicos favoráveis alimentou a incerteza entre investidores sobre o ritmo de flexibilização da política monetária que o Federal Reserve poderá adotar este ano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego ficaram em 8,098 milhões em novembro, em comparação com os 7,7 milhões que os economistas consultados pela Reuters esperavam.

Separadamente, uma pesquisa do ISM mostrou que a atividade de serviços para dezembro ficou em território de expansão, em 54,1, em comparação com as expectativas de 53,3. O índice também subiu em relação ao valor do mês anterior.

Os sinais de resiliência da economia fizeram recuar as expectativas sobre quando o banco central poderá realizar seu primeiro corte na taxa de juros este ano, com os traders apostando na mudança para junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Às 10h16, horário do leste dos EUA, o Dow Jones Industrial Average caía 69,82 pontos, ou 0,17%, para 42.636,74, o S&P 500 perdia 24,88 pontos, ou 0,42%, para 5.950,50 e o Nasdaq Composite perdia 154,71 pontos, ou 0,80%, para 19.710,27.

Pressionando as ações, o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 4,677% -- seu nível mais alto desde maio de 2024.

Setores sensíveis a taxas, como o financeiro e o imobiliário caíam, enquanto as ações de tecnologia recuavam 0,8%. A Nvidia, referência em IA, caía 2,6%.

O foco principal da semana são os principais dados da folha de pagamento não agrícola, juntamente com a ata da reunião de dezembro do Fed, esperada para o final da semana.

Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth, disse esperar que o banco central fique em modo de espera e comece a cortar as taxas novamente quando a folha de pagamento começar a diminuir um pouco, o que aliviaria parte da pressão inflacionária.

Na sessão anterior, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam abaixo dos maiores patamares em uma semana devido à incerteza após o presidente eleito Donald Trump ter negado um relatório de que sua equipe estava explorando políticas tarifárias menos agressivas.

Analistas dizem que as promessas de campanha de Trump, tais como cortes de impostos, tarifas e regulamentação frouxa, se implementadas, podem revigorar a economia, embora possam aumentar a inflação e desacelerar o ritmo dos cortes nas taxas. Seus planos tarifários, se postos em prática, também poderiam desencadear uma guerra comercial entre os principais parceiros do país.

Por outro lado, as ações do setor de saúde lideravam os ganhos entre os setores do S&P 500, com um aumento de 1%. Fabricantes de vacinas como Moderna Novavax e Pfizer subiam devido a crescentes preocupações com a gripe aviária.

A Tesla caiu 2,9% depois que o BofA Global Research rebaixou a ação de "compra" para "neutra" e pesou sobre o setor de consumo discricionário.