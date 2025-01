Vórtice ártico nos EUA: maior nevasca da década afeta milhões com frio recorde

O "vórtice ártico", como está sendo chamado, trouxe a maior nevasca da década aos Estados Unidos, afetando mais de 60 milhões de pessoas. Uma gigantesca tempestade de inverno, acompanhada por temperaturas recordes, levou à declaração de estado de emergência em sete estados norte-americanos e ameaça se consolidar como um dos eventos climáticos mais severos dos últimos anos no país.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A partir do final de semana, o vórtice polar se espalhou pelo centro e leste dos Estados Unidos, causando uma tempestade de neve e ventos fortes. Regiões que raramente enfrentam invernos rigorosos, como o sul do país, foram surpreendidas, com queda de árvores e ameaças de geada na Flórida.

O enorme sistema de tempestade causou transtornos em regiões do país que geralmente não enfrentam invernos rigorosos, derrubando árvores em estados do sul, incluindo ameaças de geadas na Flórida, e gerou caos no transporte, com mais de 1.300 voos cancelados ou adiados, várias estradas interditadas e escolas fechadas.

O clima extremo nos Estados Unidos é causado por um vórtice polar, uma massa de ar frio que afeta a região central do país. Em Washington, D.C., um alerta de tempestade de inverno segue até terça-feira (7), com temperaturas próximas de zero e previsão de até 12 centímetros de neve.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso para os condados de Franklin, St. Lawrence e Clinton, no estado de Nova York, nesta terça e quarta-feira (7 e 8). Espera-se um acúmulo de neve entre 8 a 20 cm, com rajadas de vento de até 56 km/h.

O pico da nevasca deve ocorrer entre 4h e 16h de terça-feira, com queda de neve de até 0,5 polegadas por hora. A recomendação é cautela em viagens, pois as condições podem dificultar o tráfego e reduzir a visibilidade.

Mais de 430 acidentes

O gelo e a neve causaram grandes transtornos nas estradas. Em Missouri, mais de 600 motoristas ficaram presos durante o fim de semana. Em estados como Indiana, Kansas e Virgínia, vias escorregadias provocaram mais de 430 acidentes entre domingo e segunda-feira, com pelo menos 20 feridos.

O clima severo também gerou três mortes em acidentes de trânsito em West Virginia, Carolina do Norte e Kentucky. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de inverno em Kansas e Missouri, com rajadas de vento de até 72 km/h, estendendo o alerta até Nova Jersey.

Sete estados declararam estado de emergência, incluindo Kentucky, onde as autoridades fecharam prédios governamentais. A Guarda Nacional foi chamada para ajudar motoristas presos em Kansas, Nebraska e Indiana, enquanto em Maryland o governador fechou os escritórios estaduais. Mais de 475 incidentes de trânsito foram registrados em Maryland desde a madrugada de segunda-feira.

Frio intenso deve persistir

O frio intenso deve persistir, com temperaturas entre 7 e 14 graus Celsius abaixo da média, especialmente ao longo da costa leste, que inclui Nova York e Washington D.C., onde os termômetros podem alcançar até -17 graus Celsius.

A sensação térmica é extremamente baixa e pode causar congelamento em menos de 30 minutos. Especialistas recomendam cautela ao sair de casa e ao dirigir, já que superfícies como calçadas e escadas podem estar escorregadias e perigosas.