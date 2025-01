Vale assina memorando com a GreenIron para projetos de descarbonização no Brasil e na Suécia

A mineradora Vale informou ter assinado um memorando de entendimento (MOU) com a empresa sueca GreenIron para uma colaboração em iniciativas de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia. Segundo o comunicado, as companhias desenvolverão um estudo de viabilidade sobre a instalação de uma unidade de redução direta no Brasil, que seria operada pela empresa sueca.

O memorando também prevê que a mineradora brasileira forneça aglomerados de minério de ferro para as operações comerciais da GreenIron em Sandviken, na Suécia.

"O estudo de viabilidade para uma unidade no Brasil incluirá a seleção de um local adequado para o projeto, juntamente com a avaliação das opções de energia renovável e fornecimento de recursos. O estudo avaliará a viabilidade de usar hidrogênio verde e outras inovações para reduzir o impacto ambiental de operações futuras", informou a Vale, em nota distribuída à imprensa.

A sueca GreenIron H2 AB possui tecnologia patenteada de eficiência energética para a redução de óxidos metálicos a metais puros, baseada em hidrogênio e tendo como único produto residual a água, processo que seria adequado para a extração de metais de minérios, resíduos e rejeitos, informou a Vale.

"A Vale e a GreenIron têm trabalhado nos últimos dois anos em testes para o uso de pelotas de minério de ferro produzidas pela Vale nas instalações da GreenIron na Suécia. De acordo com o MoU, os testes futuros também incluirão briquetes de minério de ferro, um produto inovador desenvolvido pela Vale que emite menos CO2 em sua produção do que as pelotas", diz o comunicado.

A tecnologia, com custo menor e compatível com o uso de hidrogênio verde, seria flexível em matéria-prima e capacidade adaptada aos clientes, diz a mineradora. As operações comerciais em Sandviken "estão sendo comissionadas, com o aumento de escala previsto ao longo do ano", informou.