Trump anuncia investimento de US$ 20 bi dos Emirados em centros de dados nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta terça-feira (7), que uma empresa dos Emirados Árabes investirá 20 bilhões de dólares (121 bilhões de reais) em centros de dados nos Estados Unidos.

Esse investimento permitirá aos Estados Unidos "seguir na ponta da tecnologia", declarou o magnata republicano em uma coletiva de imprensa, na qual acrescentou que a "inteligência artificial (IA) é importante nos centros de dados, e será um tema candente nos próximos anos".

Trump afirmou que o acordo será finalizado com a DAMAC Properties, empresa com a qual mantém uma longa relação comercial, incluindo a propriedade de um campo de golfe em Dubai.

Hussain Sajwani, presidente da DAMAC, tem sido um colaborador próximo da família Trump e apoiou o bilionário após a invasão violenta e massiva dos seus apoiadores ao Capitólio - sede do Congresso - em 2021, quando outras empresas viraram as costas ao republicano.

Sajwani prometeu "pelo menos 20 bilhões" de dólares em investimentos, afirmou Trump. "Talvez dobrem isso, ou talvez mais", declarou o republicano, que retornará à Casa Branca em 20 de janeiro.

A empresa dos Emirados construiu o Trump International Golf Club, inaugurado em Dubai em fevereiro de 2017, três meses após Trump vencer as eleições em 2016.

Na semana passada, Sajwani publicou uma foto com Trump e Elon Musk na residência do presidente eleito em Mar-a-Lago, durante as festas de fim de ano.

No mês passado, a firma japonesa de investimentos em tecnologia SoftBank prometeu investir 100 bilhões de dólares (605 bilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

A primeira eleição de Trump também foi marcada por grandes anúncios de investimentos. O jornal The Washington Post destacou que "algumas promessas de Trump não foram cumpridas".

Os novos centros de dados serão construídos em oito estados, incluindo Texas e Arizona.

Os mais recentes avanços na tecnologia de IA criaram uma enorme demanda de novos centros de processamento de dados, com grandes empresas de tecnologia investindo amplamente para criar novas infraestruturas em todo o mundo.

Google, Amazon, Microsoft e seus concorrentes estão investindo dezenas de bilhões de dólares nesse tipo de instalação, que consome enormes quantidades de energia, uma situação que compromete os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

