TV 'grandona' da TCL tem imagem fluida e realista para games e esportes

Me convidaram para testar uma televisão de 65 polegadas e, como não sou boba nem nada, fiz esse "sacrifício". Meu marido e eu testamos por um mês a TCL Advanced 4K QLED TV C655.

Assistimos a séries e filmes, jogamos vídeogame e vimos partidas de futebol e outros esportes com configurações específicas para esses dois momentos e, além disso, acessamos plataformas online para ver como funcionava. Não somos especialistas, mas vamos dar nossas impressões com o uso para ajudar caso você esteja em dúvida se vale comprar uma.

O que eu gostei

Qualidade da imagem. Nítida, brilhante e com um ótimo contraste. A nossa sala fica ao lado de uma janela com vidro que vai do teto ao chão, então entra muita claridade, o que costuma afetar a imagem, deixando reflexos durante o dia e muito escuro durante a noite. Isso não foi uma questão com a C655, ela é sensível com as tonalidades e parece ajustar o brilho, adorei.

A tecnologia da tela QLED (Quantum Dot Emitting Diodes) utiliza pontos quânticos para melhorar a qualidade da imagem, além de consumir menos energia. TV desse tipo também oferecem maior intensidade de brilho e, por isso, são mais indicadas para ambientes muito iluminados.

Áudio. Desde que ligamos a TV, notamos que o som é mais limpo e potente. Você não ouve chiados ou sons abafados e tem uma sensação de home theater. Moramos perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o barulho de aviões costuma atrapalhar a compreensão do áudio, mas, com essa televisão, ficou evidente a melhora de som em comparação com a nossa televisão anterior.

Tamanho. Com as 65 polegadas, ela tem 1,44 metro de largura e 89 centímetros de altura. É inegável que o tamanho impressiona quem não está acostumado e já deixa a experiência de ver um filme com uma carinha de cinema aconchegante.

Peso e instalação. Esse ponto nos surpreendeu, pois mesmo grande, é leve. Antes da instalação, tivemos que retirar a nossa televisão antiga, que era muito pesada e travada no suporte da parede. Quando abrimos a TCL C655, nos surpreendemos como ela era leve e fácil de parafusar no suporte. Um detalhe importante: a tela é praticamente sem bordas, o que para assistir é muito bom e esteticamente delicado, mas é bacana tomar cuidado com os dedinhos na hora da instalação para não deixar suas marcas digitais por toda a tela.

Fácil de instalar apps. A televisão é bem espertinha. A configuração é fácil e rápida, ela pergunta quais apps você tem de uma lista completa e já instala automaticamente. Inclusive, quando você faz login na sua conta Google, ela também puxa os dados do seu cadastro.

Ajustes personalizados. A C655 tem dois ajustes específicos que podem ser acionados para jogar vídeogame ou assistir a partidas de esportes.

Dentro da opção "Game Master", o jogo parece travar menos e ficar mais fluido durante as movimentações. Além disso, a iluminação e contraste da TV mudam, o que parece cansar menos a vista durante as horas para zerar fases. No entanto, vale ressaltar que a taxa de atualização é de 60 Hz, portanto, mesmo com a função para games, a imagem é menos fluída do quem em uma tela de 120 Hz.

Já no "Modo Esporte" a mudança é mais sutil que no "Game Master". A sensação é de que a imagem fica mais realista, parece mais próximo de uma experiência de estádio ou quadra real.

A TV Advanced 4K QLED da TCL tem configuração fácil e rápida Imagem: Maju Marques/ UOL

Pontos de atenção

Controle por voz. Não costumamos usar esse comando anteriormente, então achamos um pouco difícil ter respostas corretas da televisão. Se você tem uma busca muito clara em mente, como o nome de um filme ou a previsão do tempo, ela rapidamente dá uma resposta. Porém, se você quer uma ajuda de forma mais vaga, como pedindo sugestões de filme de terror, ela se confunde um pouco e mostra opções de outras categorias.

Configurações. A televisão tem um controle com poucos botões, o que achamos ótimo por ser mais minimalista. Porém, ela tem muitas opções de configurações, incrível para quem entende de forma mais profunda, mas um pouco confuso para quem é menos tecnológico.

Distância do sofá. Para uma TV de 65 polegadas a distância recomendada entre a tela e o sofá é de, aproximadamente, 2 metros. Isso é importante para evitar que a visão se canse rapidamente e cause dores de cabeça.

Quem pode gostar?

Acredito que só quem teve televisores maiores não gostaria dessa opção. Ela é bonita, leve, funcional, prática e, mesmo sendo grande, fica discreta no ambiente por ter um aspecto slim.

Só não é indicada para salas pequenas, que tenham menos de 2 metros de distância entre a TV e o sofá.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.