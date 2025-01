Síria precisa de tempo para organizar diálogo nacional, diz ministro

DAMASCUS (Reuters) - A Síria levará o tempo que for necessário para organizar uma conferência de diálogo nacional histórica, para garantir que os preparativos incluam todos os segmentos da sociedade, disse nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores do país, Asaad al-Shibani, de acordo com a imprensa estatal.

A conferência tem o objetivo de reunir sírios de toda a sociedade para traçar um novo caminho para a nação, após rebeldes islâmicos derrubarem o presidente autocrático Bashar al-Assad. Assad, cuja família governou a Síria por 54 anos, fugiu para a Rússia.

"Vamos dar um tempo com a conferência de diálogo nacional para ter a oportunidade de formar um comitê preparatório que possa acomodar a representação abrangente da Síria de todos os segmentos e governos", disse Shibani.

Diplomatas e enviados visitantes disseram nos últimos dias aos novos governantes da Síria que seria melhor não apressar a conferência para aumentar suas chances de sucesso, em vez de produzir resultados mistos, de acordo com dois diplomatas.

O novo governo ainda não decidiu a data da conferência, segundo fontes informaram anteriormente à Reuters, e vários membros de grupos de oposição disseram recentemente que não haviam recebido convites.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que é necessário tempo para a Síria se reerguer e se reconstruir após a derrubada de Assad e que os danos à infraestrutura causados por 13 anos de guerra civil pareciam piores do que o previsto.

Desde a queda de Assad, em 8 de dezembro, a Turquia tem dito que forneceria qualquer ajuda necessária para seu vizinho se reconstruir. O país enviou à Síria seu ministro das Relações Exteriores, o chefe de inteligência e uma delegação do ministério de Energia para discutir o fornecimento de eletricidade.

A Turquia compartilha uma fronteira de 911 kms com a Síria e realizou várias incursões transfronteiriças contra militantes curdos do YPG, que considera terroristas.

(Reportagem de Timour Azhari e Tuvan Gumrukcu)