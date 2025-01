Quadro externo é desafiador e há preocupação sobre como economia dos EUA será gerida, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o cenário externo está mais desafiador, argumentando que o mundo está preocupado com incertezas relacionadas à maneira que a economia dos Estados Unidos será gerida a partir deste ano, sob a gestão de Donald Trump.

Em entrevista à Globonews, Haddad afirmou que o mundo vive um momento muito sensível e acrescentou que teve reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o governo seja “mais cuidadoso do que nunca” com o cenário externo.

(Por Eduardo Simões e Bernardo Caram)