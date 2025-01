Preso por interferir em eleições, ex-diretor da PRF assume secretaria em SC

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal preso por suspeita de interferir nas eleições presidenciais de 2022, assumiu na segunda-feira (6) o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, município de Santa Catarina.

O que aconteceu

Nomeação entrou em vigor no dia em que foi divulgada no Diário Oficial do Município. O prefeito reeleito de São José, Orvino Ávila (PSD), assina o documento.

Prefeito é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, há uma foto publicada em setembro de 2024 na qual Ávila qualifica Bolsonaro como o "maior presidente da história desse país". Em vídeo divulgado em julho do ano passado, o prefeito aparece ao lado de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente.

Vasques ficou em prisão preventiva entre agosto de 2023 e agosto de 2024. Ele é suspeito de ter utilizado a estrutura do órgão que chefiava para organizar blitzes em diversas rodovias, especialmente na região Nordeste, e obstruir o fluxo de eleitores para beneficiar Bolsonaro, então presidente e candidato à reeleição.

Soltura de Vasques foi determinada por Alexandre de Moraes. Desde a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), o policial aposentado usa tornozeleira eletrônica e cumpre outras medidas cautelares.

Vasques recebe aposentadoria de R$ 13 mil desde dezembro de 2022. O dado consta no Portal da Transparência do governo federal. De acordo com o site, o ex-chefe da PRF entrou no serviço público por concurso em dezembro de 1995.

Secretaria não tem ligação com policiamento rodoviário

A pasta tem a função de impulsionar crescimento e diversificação econômica da cidade. De acordo com o site da Prefeitura de São José, fomentar parcerias com o setor privado, apoiar empresas locais e implementar políticas que conciliem crescimento econômico e responsabilidade social e ambiental são outras metas.

O órgão funciona na sede da prefeitura. Alguns dos serviços oferecidos pela secretaria mais procurados pelos contribuintes e empresários atualmente são o "Espaço do empreendedor" e a "feira das oportunidades".