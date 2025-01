Nunes diz que começará a substituir subprefeitos de São Paulo na semana que vem

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta terça-feira,7, que vai começar a substituir subprefeitos da cidade na semana que vem. "O secretário de Subprefeituras, Fabrício Cobra, vai começar a fazer uma análise da equipe para definirmos os que vão permanecer e os que serão substituídos", disse o emedebista.

Nunes também falou sobre as nomeações de secretariado. Segundo o prefeito, falta apenas indicar o Secretário de Relações Institucionais. "Estão me sugerindo que seja algum deputado federal", afirmou.

O emedebista falou sobre sua preferência de que João Cury Neto (MDB) assumisse o cargo, entretanto Nunes disse que o deputado preferiu continuar onde está.

Questionado se o novo secretário teria de ser do MDB, o prefeito afirmou que as cotas do partido no governo já foram preenchidas e que procura alguém de confiança.

Os chefes das secretarias executivas de Limpeza Urbana e Segurança Alimentar também ainda não foram definidas e não foram mencionadas pelo prefeito.