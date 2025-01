Mogli da vida real: menino de 8 anos sobrevive 5 dias sozinho em floresta

Um menino de 8 anos foi resgatado após cinco dias perdido em uma reserva florestal na África, enfrentando animais selvagens e sobrevivendo com frutas e água de poços.

O que aconteceu

Criança desapareceu em região de floresta densa no Zimbábue. No dia 27 de dezembro, Tinotenda Pudu foi dado como desaparecido de sua vila rural, Kasvisva, em Nyaminyami, que fica próxima ao Parque Nacional Matusadona, uma região conhecida pela presença de leões.

Chuvas dificultaram as buscas. Uma operação envolvendo policiais, guardas florestais e membros da comunidade local foi imediatamente lançada, mas as condições climáticas prejudicaram o progresso.

Técnicas de sobrevivência salvaram a vida do menino. Durante os cinco dias em que esteve desaparecido, ele caminhou aproximadamente 49 quilômetros em um terreno considerado hostil e conhecido por abrigar grandes felinos, paquidermes e outros animais selvagens. Segundo as autoridades, o menino sobreviveu consumindo frutas silvestres e utilizando uma técnica ensinada em regiões secas: cavar buracos em margens de rios secos para obter água subterrânea.

Garoto foi ajudado por sons de tambores. A deputada Mutsa Murombedzi, que celebrou o resgate do menino em um post no X, disse que membros das comunidades locais tocavam tambores dia e noite, para que ele pudesse seguir o som e encontrar o caminho de volta.

Pegadas levaram ao resgate. No dia 30 de dezembro, pegadas humanas foram avistadas em uma área do parque, o que levou à localização do menino na manhã do dia 31 de dezembro.

Tinotenda foi encontrado extremamente debilitado e precisou de hidratação intravenosa. Após os primeiros socorros em uma clínica local, foi transferido para um hospital para avaliação mais detalhada, mas passa bem. "É impressionante como uma criança tão jovem conseguiu lidar com a natureza selvagem de forma tão resiliente", comentou a deputada.

O Parque Nacional Matusadona foi criado como área protegida contra caça em 1958. Ele foi declarado parque nacional em 1975, cobre 1.400 km² de planícies e montanhas no Zimbábue, protegendo uma rica biodiversidade. A criação do Lago Kariba trouxe mudanças ecológicas significativas, como a expansão de pastagens que favoreceram o crescimento de populações de grandes herbívoros, como elefantes e búfalos, e atraiu predadores. O parque é também uma Zona de Proteção Intensiva e abriga rinocerontes realocados.