Médica agride motorista de app por não entrar em condomínio; veja vídeo

A médica Fedra Emanuela Aquino agrediu e xingou o motorista de aplicativo Luan Felipe de Araújo Cruz, de 33 anos, após ele se recusar a entrar com o carro no condomínio onde ela mora, no bairro Horto Florestal, em Salvador (BA). O caso aconteceu no dia 26 de dezembro, mas foi divulgado hoje (7).

O que aconteceu

Médica disse que não desceria na rua por estar "cheia de joias". A gravação, realizada pela câmera de segurança do carro do motorista, mostra a mulher gritando com o homem, ordenando que ele estacione dentro do condomínio para ela descer, pois "tem medo" e "não vai ficar parada". Luan nega, e argumenta que "não há necessidade nenhuma para isso".

Mulher levantou de assento e pegou volante, dizendo que "vai entrar" no condomínio. Em seguida, começa a xingar Luan e dar tapas no rosto e no braço do motorista, que tenta se proteger. Quando ela para de agredi-lo, os dois saem do veículo. Ao fundo, é possível ouvir o motorista dizendo que o ataque foi gravado.

O advogado Josenor Costa, que defende a vítima, explica que Luan fez um boletim de ocorrência no mesmo dia do episódio. Segundo ele, Luan vai prestar depoimento na tarde desta quarta-feira (8) na delegacia de Brotas, em Salvador.

O advogado afirma que pretende entrar com duas ações: uma por danos morais, outra na área criminal por agressão física de natureza leve. "Mas ainda vamos marcar uma reunião para ver se, além da agressão, houve mais alguma questão que se encaixe na área criminal. A questão é que ele só começou a filmar depois que ela se alterou, não tem o que houve antes", diz. Ele explica que o destino que ele foi com a passageira foi aquele marcado pelo aplicativo e não há qualquer obrigação de levá-la para outro ponto dentro de um condomínio fechado, como exigia.

Ele tem de levar até o destino onde o aplicativo manda. Além do mais, ela mora em um condomínio de luxo, que tem segurança na porta e em moto fazendo ronda. O risco que ela alega ter é mínimo.

Josenor Costa, advogado do motorista Luan Cruz

Polícia diz estar investigando o episódio. Em nota, a Polícia Civil da Bahia escreveu que a 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) registrou o caso como injúria, e que "as investigações, incluindo diligências e depoimentos, continuam em andamento para esclarecer os detalhes do caso".

O UOL tentou contato com Fedra Emanuela Aquino, mas não obteve retorno. Este espaço segue aberto para manifestações.