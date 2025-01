Passou, acendeu: luminária LED com sensor de movimento está por R$ 16

Levantar à noite para beber água ou ir ao banheiro pode ser um desafio no escuro. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma solução prática: uma luminária LED com sensor de movimento, disponível por menos de R$ 16.

O produto tem um sensor ativado que detecta movimento no escuro de até três metros de distância, segundo o fabricante. Descubra a seguir mais informações sobre a luminária e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a luminária?

Luminária é acionada quando detecta movimentos no escuro;

Promete iluminação contínua por 12 horas;

Fácil instalação: pode ser fixada na parede, portas e corredores com o imã que acompanha a luminária;

Detecta movimentos no escuro de até três metros de distância;

Desligamento automático após 30 segundos sem movimento;

LED potente que fornece 100 lumens de luz branca;

Possui três modos: off (luminária apagada), auto (acende ao detectar movimento) e on (luminária ligada continuamente);

Recarregável via cabo USB;

Disponível na versão luz quente e luz fria.

O que diz quem comprou?

Essa luminária tem 7,2 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,8 estrelas, enquanto, na Amazon, é avaliada em 4 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram principalmente o sensor de movimento e bateria da luminária.

Ótimas luminárias, sensor também super funciona, o carregamento é ótimo e dura cerca de uma semana, uso na escada, não colei então coloco no degrau que quero, mas tem a opção (vem com adesivo para fixar na parede). Adriana Ramos

Solução prática para iluminar corredores e armários. Impressionante o tempo que está durando a primeira carga das baterias. Da data da compra até hoje, fiz somente uma carga. É importante ficar atento porque a luminária leva horas pra completar a carga e, quando isso acontece, o LED apaga. Só então deve ser colocado para uso. MG Cruz

O produto é excelente, chegou antes do prazo. Tudo certinho. É bem embalado, comprei a luz quente para colocar na prateleira da sala acima da TV e ficou muito aconchegante, o sensor pega maravilhosamente, amei o produto. Kerolayne Cristina

Muito bom. O sensor de presença funciona muito bem. A princípio achei que não funcionava, mas era porque tem sensor de claridade, então se estiver claro não liga, achei isso ótimo porque não tem que desligar durante o dia. Pretendo comprar mais. Raquel Liberato

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores reclamaram do sensor de movimento, duração da bateria e pouca fixação do adesivo que acompanha a luminária. Confira os comentários:

O produto chegou rápido e em perfeito estado. Infelizmente, não liga na distância informada de 3 metros, precisa estar bem próximo. A luminosidade não atende para um lugar mais amplo como um corredor. Mas, pelo valor, vai servir. Dani Caruso

Produto com imã de fixação muito fraco, toda hora cai no chão. Além disso, a bateria dura muito pouco, necessitando carregar constantemente. Amilton Jr.

Achei que ela descarrega rápido. E, por não ter opção de desligar quando não há necessidade de uso, acredito que facilita para que descarregue mais rápido. Mas depois que carrega, dura alguns dias bem. É muito útil, principalmente quando acordamos no meio da noite no escuro. De longe ela já acende. Karina Miranda

