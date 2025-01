Incêndio florestal em Los Angeles força retirada de pessoas da região

LOS ANGELES (Reuters) - Um incêndio florestal queimou cerca de 80 hectares e ameaçou casas em uma área de luxo de Los Angeles nesta terça-feira, forçando a retirada de pessoas da região após as autoridades terem alertado para o perigo extremo do incêndio causado por ventos secos e fortes.

O incêndio em Pacific Palisades, entre Santa Monica e Malibu, levou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles a emitir uma ordem de evacuação obrigatória para uma grande região, das colinas de Topanga Canyon ao litoral.

Enormes nuvens de fumaça podiam ser vistas soprando das colinas a quilômetros de distância, enquanto as chamas invadiam as casas próximas. O incêndio foi alimentado pelos ventos de Santa Ana, que sopram rajadas quentes e secas dos desertos do interior em direção à costa.

"Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para SAIR AGORA", dizia um aviso publicado pelo Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Algumas pessoas retiradas da região se afastaram do incêndio, enquanto outras ficaram presas no trânsito.

Antes do início do incêndio, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o alerta mais alto para condições extremas de incêndio em grande parte do Condado de Los Angeles, de terça a quinta-feira, prevendo rajadas de vento de 80 a 130 kms/h, com ventos isolados de 130 a 160 kms/h nas montanhas e no sopé das montanhas.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ordenou medidas de emergência que mobilizaram os departamentos da cidade. Eles se prepararam para a queda de linhas elétricas e árvores que poderiam causar apagões.