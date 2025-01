Incêndio florestal causa pânico no subúrbio de Los Angeles

Um incêndio florestal avançava rapidamente no subúrbio da cidade americana de Los Angeles, causando evacuações e pânico nesta terça-feira, quando uma tempestade de vento "potencialmente mortal" também ameaçava aquela região da Califórnia.

Mais de 310 hectares arderam em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Mônica, que abriga casas de luxo na costa oeste dos Estados Unidos. As chamas levaram ao fechamento de uma rodovia e o tráfego bloqueou algumas ruas, onde pessoas abandonaram seus carros.

Autoridades usaram uma escavadeira para remover os veículos e dar passagem aos bombeiros, em uma corrida contra as chamas, que devoravam casas e vegetação.

O ator Steve Guttenberg, de "Loucademia de Polícia" (1984), disse que tentava ajudar amigos a deixar a região, mas que as ruas estavam bloqueadas. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram construções ardendo em chamas, além do fogo devastando as colinas vizinhas.

Também houve relatos de pessoas abandonando a vizinhança a pé, carregando poucos pertences ou animais de estimação. "Jogamos um monte de documentos e roupas em algumas caixas, algumas fotos e partimos. Ficamos uns 20 minutos presos, mas escapamos", contou à AFP o professor da Universidade do Sul da Califórnia Andrew Hires, que deixou o local com a filha.

- Pânico -

O incêndio começou na manhã de hoje. "Havia fumaça longe, e eu tinha certeza de que ela não passaria da colina", disse ao canal de TV KTLA um morador, que se identificou como Gary. "Cinco minutos depois, vem colina abaixo. Todo mundo entrou em pânico, foi quando todos correram para buscar suas coisas em casa."

O incêndio começou no momento em que os ventos característicos desta época do ano avançam com força em Los Angeles. Especialistas alertaram para o que pode ser a pior tempestade de vento em uma década. Rajadas de até 160 km/h são esperadas em Los Angeles, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

"Os incêndios nessas condições podem ser catastróficos. É muito preocupante", advertiu em entrevista coletiva o meteorologista Daniel Swain, referindo-se à força dos ventos.

Os alertas vermelhos devem permanecer na região até a noite desta quinta-feira (09). O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme "Imparável", protagonizado por Jennifer Lopez.

Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.