Ibovespa sobe em segundo dia de recuperação; BTG é destaque

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, ainda embalado por perspectivas de moderação nos planos tarifários dos Estados Unidos e apoiado no bom desempenho das ações do setor bancário, com destaque para o BTG Pactual, que anunciou acordo para comprar a unidade brasileira do banco suíço Julius Baer.

Por volta de 11h20, o Ibovespa subia 0,84%, a 121.035,47 pontos. O volume financeiro somava 3,63 bilhões de reais.

Na segunda-feira, o índice fechou com alta de mais de 1%, depois que uma reportagem do jornal The Washington Post animou mercados de risco ao apontar que assessores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estariam explorando tarifas universais que abrangeriam apenas importações críticas, medida menos agressiva do que o esperado.

Mesmo com Trump refutando a matéria posteriormente, o bom humor nos ativos globais continuou.

Nesta terça-feira, as atenções dos agentes financeiros seguem voltadas para a maior economia do mundo, à espera dos números sobre vagas de emprego em aberto para o mês de novembro e da pesquisa do ISM sobre o setor de serviços em dezembro, ambos previstos para às 12h.

No Brasil, o foco recai sobre as reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo do dia, novos dados econômicos e entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à GloboNews, às 13h30.

No retorno de suas férias, na véspera, Haddad disse que não há discussão no governo que envolva mudanças no regime cambial ou que passe por aumento de impostos para conter a saída de dólares do país. No mesmo dia, pesquisa Focus, do Banco Central, mostrou que analistas esperam uma Selic mais alta neste ano, com inflação maior em 2025 e 2026.

"O mercado está atento ao leilão de títulos do Tesouro, o primeiro de 2025, que pode dar pistas sobre a trajetória dos juros futuros no Brasil", acrescentou o analista-chefe da Terra Investimentos, Régis Chinchila, em comentários.

Segundo o analista, os investidores seguem aguardando os próximos dados e declarações que possam dar um rumo mais claro aos mercados.

DESTAQUES

- BTG PACTUAL UNIT subia 3,48%, após fechar acordo para comprar a unidade de gestão de patrimônio doméstico do banco suíço Julius Baer no Brasil por 615 milhões de reais. O negócio -- que tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro -- tinha 61 bilhões de reais em ativos sob gestão em 30 de novembro.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha acréscimo de 1,12%, em mais uma sessão de alta para papéis bancários, enquanto BANCO DO BRASIL ON subia 1%, SANTANDER BRASIL ON avançava 0,96% e BRADESCO PN ganhava 1,05%.

- VALE ON perdia 0,25%, diante do recuo nos preços futuros do minério de ferro, que foram pressionados pelo aumento dos estoques do ingrediente de fabricação de aço e pela decepção com a falta de mais estímulos monetários na China. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,38%, a 750 iuanes (102,38 dólares) a tonelada. A Vale anunciou mais cedo que assinou um memorando de entendimentos com a empresa sueca GreenIron para explorar projetos de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia.

- PETROBRAS PN tinha elevação de 0,52%, acompanhando a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançava 0,64%. O diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da empresa, Maurício Tolmasquim, disse na segunda-feira que a Petrobras planeja entrar no segmento de produção de biometano, após a estatal lançar a primeira chamada pública para contratar o insumo.

- AZUL PN caía 1,16%, em movimento de ajuste após fechar com alta superior a 14% na sessão anterior, diante da sua renegociação de débitos com a União. No setor, GOL PN, que não pertence ao Ibovespa, recuava 1,91%, também depois de um salto de mais de 13% na véspera.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)