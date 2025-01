Hamas mantém exigência pelo fim da guerra em Gaza em acordo de reféns, com prazo de Trump se aproximando

Por James Mackenzie e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O Hamas manteve nesta terça-feira a sua exigência de que Israel encerre totalmente seu ataque contra Gaza em qualquer acordo para libertar os reféns e disse que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, foi precipitado ao dizer que haveria "um inferno" a menos que eles fossem libertados até sua posse em 20 de janeiro.

Autoridades do grupo islâmico e de Israel têm mantido negociações com mediadores egípcios e do Catar, na tentativa mais intensa dos últimos meses para chegar a um cessar-fogo em Gaza.

O atual governo dos EUA pediu um último impulso por um acordo antes do fim do mandato de Joe Biden, e muitos na região agora veem a posse de Trump como um prazo não oficial.

Mas, com o tempo passando, ambos os lados acusam o outro de estarem bloqueando um acordo ao aderir às condições que torpedearam todos os esforços de paz anteriores por mais de um ano.

O Hamas diz que só libertará os reféns restantes se Israel concordar em encerrar a guerra e retirar todas as suas tropas de Gaza. Israel afirma que não encerrará a guerra até que o Hamas seja desmantelado e todos os reféns sejam libertados.

"O Hamas é o único obstáculo para a libertação dos reféns", disse o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, em uma reunião com repórteres, afirmando que Israel está totalmente comprometido em chegar a um acordo.

Osama Hamdan, autoridade do Hamas que realizou uma entrevista coletiva em Argel, disse que Israel é o culpado por minar todos os esforços para se chegar a um acordo.

Embora ele tenha dito que não daria detalhes sobre a última rodada de negociações, reiterou as condições do Hamas de "um fim completo da agressão e uma retirada total das terras que a ocupação invadiu".

Comentando sobre a ameaça de Trump de que haveria um "inferno" a menos que todos os reféns fossem libertados antes da sua posse, Hamdan disse: "Acho que o presidente dos EUA deve fazer declarações mais disciplinadas e diplomáticas".

Israel enviou uma equipe de autoridades de médio escalão ao Catar para negociações intermediadas por mediadores pelo Catar e pelo Egito. Segundo algumas reportagens da imprensa árabe, David Barnea, chefe do Mossad e que tem liderado as negociações, deve se juntar a eles. O gabinete do primeiro-ministro israelense não fez comentários.

Em um passo notável em direção a um acordo, uma autoridade do Hamas disse à Reuters no último domingo que o grupo havia aprovado uma lista apresentada por Israel de 34 reféns que poderiam ser libertados na fase inicial de uma trégua, junto com prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

A lista incluía mulheres soldados israelenses, além de idosos, mulheres e civis menores de idade. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que até o momento Israel não havia recebido nenhuma confirmação sobre se as pessoas da lista ainda estão vivas.

(Reportagem de James Mackenzie em Jerusalém, Clauda Tanios em Dubai e Nidal al-Mughrabi no Cairo)