Haddad: decisão autônoma do BC não vai mudar com Galípolo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a autonomia do Banco Central não irá mudar a partir da presidência de Gabriel Galípolo, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e reforçou que Lula deixou "absolutamente claro" que trataria o BC com a mesma deferência e respeito que tratou a gestão de Henrique Meirelles na presidência da autarquia. Haddad apontou que pode municiar Galípolo e a diretoria do Banco Central com informações assim como outros setores são ouvidos pelo órgão, mas reafirmou que a decisão é tomada de forma autônoma por todos os diretores.

"Ele tem um apanhado de informações, ele dialoga com toda a sociedade. Só que na hora da decisão, são nove pessoas que se reúnem, fecham as portas e tomam uma decisão autônoma. Isso não vai mudar com o Gabriel. E eu tenho absoluta confiança de que ele sabe qual é a missão do Banco Central", disse Haddad em entrevista à GloboNews nesta terça, 7.

"Como eu tentava fazer com o Roberto Campos, e como eu farei com o Gabriel Galípolo. Isso não significa dizer que nós vamos concordar sempre sobre o diagnóstico e o que fazer. Mas cada um está no seu papel. Eu posso chegar um dia para o Gabriel e dizer, será que vocês estão tomando a decisão correta? Mas a decisão é dele, do colegiado do Copom", continuou Haddad.

Ele havia sido questionado se concordava com a avaliação de Lula, de que a única coisa errada com o Brasil atualmente seria a alta taxa de juros. Haddad desconversou e afirmou que o presidente "dialoga" com o País e que seu papel como ministro da Fazenda é resolver o problema "tecnicamente".

"O presidente dialoga com o país. Nós temos empresas que estão endividadas, empresas que vão sofrer no começo deste ano com o aumento da taxa de juros", disse o ministro.

Ele ainda reforçou que a última decisão do Copom foi tomada de forma unânime, independente de que a maioria do colegiado ainda era escolhida pelo governo anterior. "O Banco Central entendeu que, à luz dessa disfuncionalidade, tinha que dar uma resposta firme para questão de que a inflação não ia sair do controle, um compromisso em controlar a inflação", afirmou Haddad, segundo quem não julgaria a decisão.

Ele argumentou que só comentou uma única vez a decisão do Copom quando houve uma surpresa em relação ao guidance que já estava posto. "O Banco Central tinha feito um comunicado em março ou abril do ano passado, tinha se comprometido com um determinado guidance e sem que tivesse havido uma reunião entre os diretores pra repensar, foi feito um anúncio um intempestivo e monocrático, que deu uma bagunçada ali na percepção das pessoas sobre o que estava acontecendo", disse.