Forte terremoto no Tibete mata quase 100 pessoas e atinge Nepal

Por Joe Cash e Gopal Sharma

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o pé do Himalaia, perto de uma das cidades mais sagradas do Tibete, nesta terça-feira, matando pelo menos 95 pessoas e derrubando centenas de casas, informaram as autoridades chinesas.

O epicentro do terremoto foi a cerca de 80 km ao norte do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Os tremores também abalaram edifícios nos vizinhos Nepal, Butão e Índia.

O China Earthquake Networks Centre (Centro de Redes de Terremotos da China) localizou o epicentro no condado de Tingri, conhecido como a porta de entrada norte para a região do Everest, a uma profundidade de 10 km.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou a magnitude do terremoto em 7,1. Ele ocorreu às 9h05 (horário local).

Sabe-se que pelo menos 95 pessoas morreram e 130 ficaram feridas no lado tibetano, informou a televisão estatal da China. Não houve relatos de mortes em outros lugares.

O impacto do terremoto foi sentido em toda a região de Shigatse, no Tibete, onde vivem 800.000 pessoas. A região é administrada pela cidade de Shigatse, a sede tradicional do Panchen Lama, uma das figuras mais importantes do budismo tibetano.

Muitas casas na cidade de Shigatse foram reduzidas a escombros, segundo vídeo divulgado pelo Tibet Fire and Rescue. As equipes de resgate vasculharam os escombros de uma casa em ruínas e retiraram uma pessoa ferida, segundo o vídeo.

O Dalai Lama, líder espiritual do Tibete que fugiu de sua terra natal em 1959, depois que ela foi tomada pela China, disse que estava profundamente triste.

"Ofereço minhas orações por aqueles que perderam suas vidas e estendo meus desejos de uma rápida recuperação a todos os que ficaram feridos", disse o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em uma mensagem.

O Monte Everest é um destino popular para alpinistas, mas o inverno não é a estação principal para alpinistas no Nepal.

Um alpinista alemão era o único com permissão para escalar o Everest, mas ele já havia deixado o acampamento base depois de não conseguir chegar ao cume, informou Lilathar Awasthi, funcionário do departamento de turismo.

A China fechou a região do Everest para turistas após o terremoto, informou a agência de notícias chinesa Xinhua.

O presidente da China, Xi Jinping, disse que todos os esforços de busca e resgate devem ser realizados para minimizar o número de vítimas e reassentar as pessoas afetadas.

Mais de 1.500 bombeiros e equipes de resgate foram enviados para as áreas afetadas, informou a Xinhua. Cerca de 22.000 itens, incluindo barracas, casacos, edredons e camas dobráveis, também foram enviados, informou.