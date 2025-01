Engavetamento com 10 veículos deixa ao menos um morto no Rodoanel, em SP

Um acidente envolvendo dez veículos, entre carros, carretas e caminhões, deixou pelo menos uma pessoa morta no Rodoanel, em São Paulo, nesta terça-feira (7).

O que aconteceu

Colisão aconteceu no km 63 da via, na região do Grajaú, extremo-sul de São Paulo. Segundo a concessionária SPMar, responsável pela administração da via, a ocorrência foi por volta das 12h25.

Vinte e uma pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas com ajuda do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Os estados de saúde delas não foram divulgados.

Via chegou a ser totalmente bloqueada. Às 14h54min, duas faixas haviam sido liberadas no km 63, mas o congestionamento ainda se estendia por 9 km, até o km 72. Não ha previsão para liberação total.

Causa do acidente não foi divulgada.