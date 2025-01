Dólar recua ante o real com otimismo por planos tarifários dos EUA e à espera de dados

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nesta terça-feira, ampliando as perdas da véspera, com os investidores ainda demonstrando otimismo com a possibilidade de imposição de tarifas de importação moderadas pelo novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, enquanto aguardam dados de emprego da maior economia do mundo.

Às 9h42, o dólar à vista caía 0,49%, a 6,0845 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,49%, a 6,111 reais na venda.

Os mercados globais voltavam a repercutir nesta sessão a reportagem do The Washington Post, divulgada na segunda, que sugeriu que assessores do presidente eleito dos EUA estariam explorando planos de implementar tarifas apenas sobre importações de setores críticos para o país.

A suposta movimentação, que representaria um recuo da abordagem mais agressiva prometida por Trump durante a campanha presidencial, levava os investidores a novamente retirar algumas de suas posições compradas na moeda norte-americana, o que já havia ocorrido na sessão anterior.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,11%, a 6,1143 reais.

Apesar de o próprio Trump ter refutado a notícia horas depois da publicação, os mercados continuavam criando expectativa de planos tarifários mais moderados nos EUA, o que se junta a declarações recentes do republicano que mostraram mais abertura em temas como imigração e relações com a China.

"Hoje vemos uma continuidade do que se observou ontem, com um alívio marginal de que Trump não será agressivo em relação às tarifas. É o ponto de maior nervosismo em relação ao presidente eleito", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,14%, a 108,160.

A alta dos preços do petróleo nesta sessão também ajudava a impulsionar moedas de mercados emergentes, uma vez que favorece países exportadores da commodity, como o Brasil.

Os agentes financeiros analisarão mais tarde, às 12h, dados de vagas de emprego em aberto nos EUA para o mês de novembro, em busca de indícios sobre o estado do mercado de trabalho no país que ajudem na projeção da trajetória da taxa de juros do Fedreral Reserve.

Operadores têm apostado que o banco central norte-americano manterá os juros inalterados na reunião deste mês, reduzindo o ritmo do afrouxamento monetário iniciado no ano passado, em meio a uma economia resiliente e uma inflação ainda acima da meta de 2%.

Na cena doméstica, o IBGE informou mais cedo que os preços ao produtor no Brasil passaram a subir 1,23% em novembro diante da pressão dos preços dos alimentos.

O foco do mercado nacional deve se voltar novamente para o cenário fiscal brasileiro nas próximas semanas, segundo analistas, uma vez que os investidores ainda demonstram receios com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas.

"Esses movimentos de muito ímpeto são de curto prazo, a menos que haja uma reversão doméstica clara na questão fiscal... Isso esvazia um pouco a chance de retomada (do dólar) para patamares mais sustentáveis", afirmou Spiess.

No radar deste pregão ainda estão a divulgação de dados da arrecadação federal para novembro, às 10h30, e uma entrevista ao vivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o programa Estúdio I, da GloboNews, às 13h30.

