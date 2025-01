Deschamps vai deixar cargo de técnico da França após Copa de 2026

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, vai deixar o cargo no final do seu contrato em 2026, informou nesta terça-feira (7) uma fonte próxima dos 'Bleus'.

O treinador de 56 anos, nomeado para a função em 2012, vai encerrar sua longa passagem pela bicampeã mundial ao término da Copa do Mundo de 2026, organizada no México, Estados Unidos e Canadá, para a qual a França ainda não está classificada.

Segundo vários veículos da mídia, ele poderá oficializar sua decisão na quarta-feira.

A saída do treinador, ex-jogador da Juventus, encerrará um capítulo glorioso na história dos 'Bleus'. Deschamps tem um histórico brilhante, com a Copa do Mundo vencida na Rússia em 2018 e a Liga das Nações em 2021, além de ter chegado às finais da Euro-2016 e da Copa do Mundo-2022.

O técnico nascido na cidade de Bayonne renovou seu contrato por quatro anos após a derrota na final da Copa do Catar contra a Argentina, duração que gerou diversas críticas na época.

O jogo pouco empolgante mostrado pela França na Euro-2024, apesar de ter conseguido chegar às semifinais, esquentou os debates sobre o treinador.

Mas antes da última despedida, Deschamps ainda tem objetivos pela frente. Os 'Bleus' disputarão as quartas de final da Liga das Nações contra a Croácia em março. Se avançarem, disputarão o 'Final Four' dessa competição antes de se concentrarem nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Esse será o último desafio de Didier Deschamps, que foi campeão mundial também como jogador e capitão, na Copa de 1998.

eba-kn/cpb/iga/gfe/aam/am

© Agence France-Presse