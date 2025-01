Déficit comercial dos EUA sobe 6,2% em novembro, a US$ 78,19 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu 6,2% em novembro de 2024 ante o mês anterior, a US$ 78,19 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 7, pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo menor, de US$ 77 bilhões.

O déficit da balança de outubro foi ligeiramente revisado para baixo, de US$ 73,84 bilhões para US$ 73,61 bilhões.

As exportações dos EUA avançaram 2,7% na comparação mensal de novembro, a US$ 273,37 bilhões, enquanto as importações subiram 3,4% no período, a US$ 351,56 bilhões.