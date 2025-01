CyberFusca: picape brasileira que surpreenderia Musk viraliza nas redes

No mundo automotivo, algumas criações se destacam pela ousadia e criatividade. Um exemplo recente é o CyberFusca, uma réplica adaptada do Tesla Cybertruck construída por Lucas Carvalho, de Santana da Vargem (MG). O vídeo de sua criação viralizou nas redes sociais e já acumula 516 mil visualizações.

A ideia surgiu quando Luquinha, como é conhecido, decidiu transformar um Fusca 1974 clássico em algo completamente novo e futurista. "Chamo ele de CyberFusca por ser uma base de Fusca," explica. O projeto demorou oito meses para ser adaptado e foi concluído há apenas duas semanas.

O veículo é movido a gasolina, assim como o Fusca original, e não possui componentes elétricos. O carro era vermelho, mas o dono resolveu pinta-lo de prateado para deixa-lo semelhante ao veículo da Tesla.

Além disso, ele utilizou peças semelhantes às originais da Tesla, feitas em impressora 3D, como o volante e os retrovisores. Havia dúvidas se o volante do Cybertruck suportaria o peso do Fusca adaptado, mas segundo o proprietário os testes indicaram que está funcionando perfeitamente.

Luquinha tem levado os amigos para passear pelas ruas da cidade e aproveita para filmar e produzir conteúdo para redes sociais, com a promessa de produzir outras réplicas. "Já estou preparando um novo projeto tão louco e emocionante como esse" comenta.

Para poder rodar, Luquinha afirma ter conseguido mudar o documento original do Fusca para 'mon protótipo'. Esse termo é usado desenvolvido para testar e validar novas tecnologias, conceitos de design e funcionalidades antes de sua produção em massa. Isso classifica o CyberFusca como um carro artesanal.

Riscos das réplicas

As réplicas de carros famosos se tornaram destaques no Brasil nos últimos anos, mas por motivos ruins. Marcas como Ferrari e Lamborghini entraram com processos que resultaram em multas e na apreensão de veículos artesanais.

A produção de réplicas é permitida, de acordo com a resolução nº 597 do Contran. Porém, há algumas restrições, como indica o artigo 4º, Estão autorizados a produzir réplicas:

I - Fabricantes de Veículos de Pequena Série: é aquele cuja produção está limitada a 30 (trinta) veículos por marca/modelo e 100 (cem) unidades no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano;

II - Fabricantes de Veículos Artesanais: é a pessoa física ou jurídica, que fabrica, no máximo, 03 (três) veículos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano;

III - Réplica é o veículo produzido por um fabricante de pequena série e que:

a) assemelha-se a outro veículo que foi descontinuado há pelo menos 30 anos;

b) possua licença do fabricante original, seus sucessores ou cessionários ou atual proprietário de tais direitos;

Caso tais regras não sejam seguidas, em especial no caso de quem 'vende, importa, exporta, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque', a produção pode ser enquadrada no crime, com pena prevista de três meses a um ano de prisão, ou multa.

