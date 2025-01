Crise no Guarujá une deputados de PL a PSOL em críticas contra Sabesp

A Sabesp se tornou alvo de questionamentos tanto por parte de deputados do PL quanto do PSOL após a Prefeitura do Guarujá notificar a concessionária sobre a possibilidade de um vazamento na rede de esgoto ser responsável pelo aumento do número de casos de gastroenterocolite aguda no litoral de São Paulo. A empresa nega relação com o problema.

O que aconteceu

Deputado estadual do PL enviou ofício a secretaria estadual do Meio Ambiente. No texto, Tenente Coimbra (PL) pede que as condições ambientais e sanitárias do litoral sejam avaliadas pelo Estado e classifica como "inadmissível" o escoamento de esgoto clandestino para o mar do Guarujá, confirmado pela Sabesp.

Estão faltando respostas. A água potável do litoral está contaminada? É a água do mar que está deixando os banhistas doentes? O que está sendo feito para que mais casos não aconteçam? A Sabesp precisa explicar, também, sobre possíveis ligações de água clandestinas e o escoamento de esgoto, que também prejudica a fauna marinha

Tenente Coimbra (PL), deputado estadual em São Paulo

Na sexta (3), Erika Hilton (PSOL-SP) já havia oficiado Sabesp, Cetesb e Secretaria de Saúde do Estado. No ofício, a deputada federal pede esclarecimentos sobre os casos de virose, com questionamentos sobre as medidas adotadas para garantir a qualidade da água e sobre o monitoramento dos casos e atendimentos.

Uma possível omissão ou falha nos serviços prestados, tanto pela Sabesp e Cetesb, quanto pela Secretaria de Saúde, aponta para a necessidade urgente de apuração de condutas e responsabilidades, além da adoção de medidas corretivas, com o objetivo de proteger a saúde da população e evitar novos surtos

Erika Hilton (PSOL-SP), deputada federal

Situação representa desafio para Tarcísio logo no início do ano. Dias depois de tornar pública a intenção de concorrer à reeleição em 2026, o governador tem, pelo menos, dois pontos de contato com crise. Um é a Cetesb, companhia estadual responsável por monitorar a balneabilidade. O outro é a Sabesp, de saneamento.

Sabesp foi privatizada por Tarcísio em 2024. No dia 18 de julho, o governo estadual faturou R$ 14,8 bilhões com a transferência do controle acionário da empresa, responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto em 375 cidades do estado.

Mulher de 29 anos morreu após apresentar sintomas da virose. Amanda Caroline Resende de Oliveira morava em Franca e apresentou vômito e diarreia após visita ao litoral. Além do Guarujá, Praia Grande e outros municípios da região têm registrado casos da doença desde o fim de 2024.

Sabesp é notificada, mas nega responsabilidade

Prefeitura do Guarujá anunciou notificação à Sabesp no sábado (4). O município comunicou a concessionária sobre a possibilidade de vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da praia da Enseada estarem relacionadas ao aumento do número de casos de gastroenterocolite aguda, conforme noticiou a Folha de S.Paulo.

"Surto não tem relação com operação da empresa", diz Sabesp. Em nota, a companhia informou que "não foi identificado qualquer problema que possa ter atingido as praias do Guarujá". A empresa registrou vazamento na praia da Enseada no dia 2, mas não vê evidências de que o caso esteja relacionado ao surto.

Concessionária afirma que "não foi notificada pela prefeitura". O UOL apurou que um representante da Prefeitura do Guarujá entrou em contato com a companhia por telefone, mas não por meio formal. Ainda assim, a Sabesp informa que "já prestou os devidos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente".

Guarujá tem 45 mil imóveis irregulares, diz Sabesp. Segundo a empresa, o despejo do esgoto por essas residências "pode estar sendo realizado em galerias de águas pluviais, o que afetaria a balneabilidade das praias". A companhia atribui à prefeitura a responsabilidade de fiscalizar essas galerias.