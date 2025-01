Corte de emissões na Alemanha desacelerou em 2024, diz estudo

As emissões de gases de efeito estufa da Alemanha caíram novamente em 2024, mas em um ritmo mais lento devido à falta de investimento na indústria e nas residências, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (7).

As emissões na maior economia da Europa caíram 3% em 2024, uma "desaceleração acentuada" em comparação com uma redução de 10% em 2023, de acordo com o think tank Agora Energiewende.

A Alemanha reflete uma tendência na União Europeia, onde se espera uma queda de 3,8% em 2024, ante 8% em 2023.

Entretanto, o estudo indica que as emissões de 656 milhões de toneladas em 2024 representam uma "baixa histórica" em termos absolutos, e a redução anual de 18 milhões de toneladas é maior do que a meta estabelecida na lei.

As emissões atuais estão 48% abaixo dos níveis de 1990 e próximas da meta europeia de redução de 55% até 2030.

Mas o progresso continua atrasado em setores como transporte, construção e uso de imóveis, enquanto a indústria teve um leve aumento de 2%, apesar da estagnação econômica na Alemanha.

A Agora Energiewende disse que a queda em 2023 se deve em grande parte ao declínio no setor industrial da Alemanha, onde as emissões caíram 12%, em vez de mudanças de longo prazo nos métodos de produção.

Em 2024, a economia parece não ter diminuído tanto quanto no ano anterior, de modo que as emissões industriais teriam prejudicado o quadro geral.

A Agora Energiewende apontou que "em contraste com o setor de eletricidade, não houve progresso estrutural visível na indústria, no uso de imóveis e no transporte".

"Em contrapartida, o investimento em tecnologias neutras para o clima caiu em comparação com o ano anterior", disse o think tank.

A Alemanha realizará eleições antecipadas em fevereiro, após o recente colapso da coalizão do chanceler Olaf Scholz, e o estudo observa que a incerteza econômica e política reduziu o investimento em residências e empresas.

As vendas de sistemas de aquecimento caíram 44% em relação ao ano anterior e os registros de veículos elétricos caíram 26%.

Além disso, a ligeira queda nas emissões do uso de edifícios deveu-se a um inverno ameno, que exigiu menos aquecimento.

Além disso, 80% da queda nas emissões em 2024 se deve à produção recorde de energia renovável e ao fechamento contínuo de usinas elétricas movidas a carvão.

O órgão regulador de energia da Alemanha disse na sexta-feira que as fontes renováveis, como biomassa, energia solar e eólica, aumentaram de 56% para 59% da geração de eletricidade.

smk/jsk/gv/mas/dbh/dd

© Agence France-Presse