Chuva e vento deixam parte de SP em atenção; 150 mil imóveis estão sem luz

Um temporal causou estragos e deixou metade da cidade de São Caetano, no ABC paulista, no escuro. Moradores também relatam falta de energia em bairros da zona sul de São Paulo, como o Jabaquara. Ao todo, segundo a Enel, 150 mil imóveis estão sem luz no estado.

O que aconteceu

Teto de supermercado desabou em cima de carros em São Caetano durante a chuva forte que atingiu a cidade na tarde de hoje. Imagens mostram os carros destruídos após a queda, na Avenida Goiás.

Mais da metade da cidade de São Caetano ficou sem luz, diz a Enel. Quase 48 mil dos 84.107 imóveis foram afetados pela chuva, o que representa 57,04% do total de clientes.

Parte da cidade de São Paulo está em estado de atenção para as chuvas, mas as nuvens se deslocam para o ABC, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). Na cidade de São Paulo, chove nas zonas leste, sudeste e sul. "As chuvas têm rápido deslocamento, mas atuam com forte intensidade".

Também há alerta de chuva forte com granizo, vento e raio para outras cidades do ABC, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.