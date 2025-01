Chery tem alta de 38,4% em vendas de 2024, a 2,6 milhões de veículos

(Reuters) - A montadora chinesa Chery anunciou nesta terça-feira que suas vendas globais cresceram 38,4% em 2024, para 2,6 milhões de veículos, e previu vendas de mais de 3 milhões de unidades neste ano.

A companhia, uma estatal chinesa com sede em Wuhu, disse que a receita aumentou mais de 45%, chegando a 480 bilhões de iuans (65,52 bilhões de dólares) e que se manteve como a maior exportadora de carros da China, com embarques de 1,14 milhão de veículos para mercados estrangeiros.

O salto nas vendas quase certamente fará com que a Chery suba várias posições no ranking das maiores montadoras globais. Muitas ainda não divulgaram suas vendas do ano completo de 2024.

A rival Geely, que vendeu 3 milhões de veículos até novembro, disse esta semana que espera que suas vendas de automóveis atinjam 5 milhões de unidades até 2027.

A BYD disse no mês passado que estava no caminho para vender mais de 4 milhões de carros em 2024 e ultrapassar Ford e Honda em vendas.

A Chery está lançando modelos de carros para as marcas Omoda e Jaecoo na Europa, e começará a produzir automóveis com um parceiro de joint venture na Espanha este ano.

(Por Nick Carey)