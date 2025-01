Carcereira que fez sexo com preso é condenada a 15 meses de prisão

A agente penitenciária que foi filmada fazendo sexo com um detento em um presídio de Londres foi condenada a 15 meses de prisão nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

A brasileira Linda de Sousa Abreu, 30, acabou condenada por manter relações sexuais com detentos do presídio londrino HMP Wandsworth. A condenação acontece pouco mais de seis meses depois de um vídeo em que a mulher aparece fazendo sexo em uma cadeia viralizar na internet.

A mulher acabou condenada por "má conduta em cargo público" no tribunal da coroa de Isleworth. Para a decisão, o Juízo considerou a gravidade do ato e o risco à sociedade.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, a Justiça entendeu que o fato da mulher ter exposto as chaves da cela, permitido a filmagem com um celular ilegal e praticado o ato sexual, foi o suficiente para a condenação de 15 meses. Em sua decisão, o juiz Martin Edmunds entendeu, ainda, que o ato de Linda "afetou a reputação do serviço prisional". De acordo com o The Sun, metade da pena será cumprida em liberdade.

'Bom caráter'

A defesa de Linda de Sousa Abreu havia afirmado logo após a repercussão do vídeo que a cliente é uma "jovem mãe" e "uma pessoa de bom caráter". Descrição da brasileira foi feita pela advogada Gayathri Yogarajah, segundo o jornal The Telegraph.

Linda de Sousa foi presa no aeroporto de Heathrow, quando estava prestes a embarcar para Madri, na Espanha. A carcereira, que tem passaporte português, telefonou para o presídio de Wandsworth, onde trabalhava, para dizer que não voltaria ao serviço e que o marido devolveria o material de trabalho dela.

Investigação diz que ela praticou o crime entre 26 e 28 de junho. A gravação de quatro minutos e meio de duração circulou inicialmente entre os próprios presos que possuem celulares ilegalmente dentro da cadeia, considerada a segunda maior da Grã-Bretanha. Depois, o vídeo ganhou as redes sociais.

Imagens mostram relação sexual entre agente e homem não identificado na cela. Outro rapaz que filma e fuma durante a gravação diz em um certo momento. "É assim que vivemos em Wandsworth".

Quem é Linda de Sousa Abreu

Linda de Sousa Abreu é uma modelo brasileira, conhecida pelo seu perfil no OnlyFans. Ela é casada com o lutador de MMA Nathan Richardson e já estrelou documentário sobre ménage.

Em seu perfil na plataforma adulta, Linda se intitulava como "La Madre" e "Linda da sala de jogos". Ela e seu marido cobravam uma assinatura de US$ 10 mensais, o equivalente a cerca de R$ 61 na cotação atual, por vídeos e fotos sensuais do casal.

Modelo adota um estilo de vida swing, segundo a irmã, Andreia, contou ao Daily Mail. "Ela é uma swinger. Ela estava em um programa do Channel Four chamado Open House. Eu nunca vi o programa. Não é o tipo de coisa que eu assistiria com minha irmãzinha".