Bolsas de NY fecham em queda após dados econômicos reduzirem espaço de alívio do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 7, após dados econômicos induzirem uma alta das taxas de juros dos Treasuries, levantando dúvidas sobre o espaço para o Federal Reserve (Fed) promover felxibilização monetária neste ano. O Nasdaq liderou as perdas puxado pela empresa de software MicroStrategy. Na direção oposta, a Moderna saltou e atenuou a queda do S&P 500 depois da primeira morte por gripe aviária foi relatada nos Estados Unidos. A Moderna é uma das poucas empresas farmacêuticas que, atualmente, desenvolve uma vacina para a gripe aviária H5N1

O índice S&P 500 fechou em baixa de 1,11%, a 5.909,03 pontos, e o Nasdaq caiu 1,89%, a 19.489,68 pontos. Já o Dow Jones teve queda de 0,42%, a 42.528,36 pontos.

Entre os dados de hoje, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços dos EUA registrou avanço acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet e veio acompanhado por avanço expressivo no subcomponente de preços.

Entre as ações individuais, a MicroStrategy cedeu 9,94% em dia de baixa do bitcoin. Recentemente, a companhia divulgou planos para levantar US$ 2 bilhões para comprar ainda mais criptomoeda. A Nvidia caiu 6,22%. A fabricante de chips de inteligência artificial revelou suas placas gráficas para jogos de próxima geração na feira de tecnologia CES em Las Vegas, na segunda-feira, mas o CEO Jensen Huang forneceu poucos detalhes sobre o negócio de fornecimento de chips para treinar e executar modelos de IA.

Na rota oposta, a Aurora Innovation subiu 29% depois que a empresa de tecnologia autônoma anunciou parceria com a Nvidia para implantar caminhões sem motorista. A FuboTV disparou 7,81% depois de notícias sobre potencial acordo com a Disney.

A Moderna saltou 11,6%. A gripe aviária H5N1 está se espalhando rapidamente por fazendas e animais selvagens na América do Norte. A sessão foi marcada ainda por uma carta do CEO da empresa realçando o pipeline de medicamentos em desenvolvimento pela companhia, que foi uma das principais distribuidoras de imunizante contra o Covid.

* Com informações da Dow Jones Newswires