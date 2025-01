Alico encerra produção de citros citando desafios com greening e furacões

Nova York, 7 - A companhia norte-americana Alico, uma das principais produtoras de laranja dos Estados Unidos, informou que está encerrando suas operações de citros e cortando sua força de trabalho. A empresa atribuiu a decisão aos crescentes desafios financeiros provocados por várias temporadas da doença de greening e desafios ambientais. Cerca de 172 funcionários serão demitidos, dos quais 135 com efeito imediato, de acordo com a companhia, que tem cerca de 200 funcionários, de acordo com dados da FactSet.Segundo a empresa, sua produção de frutas cítricas caiu cerca de 73% na última década e a colheita atual provavelmente será inferior aos níveis do ano passado. A Alico afirmou também que os furacões Irma, Ian e Milton causaram danos significativos às suas árvores e concluiu que o cultivo não é mais economicamente viável na Flórida. "Por mais de um século, a Alico teve o orgulho de ser uma das principais produtoras de cítricos da Flórida e uma zelosa guardiã de suas terras agrícolas, mas agora devemos, com relutância, nos adaptar às mudanças nas realidades ambientais e econômicas", disse em nota o CEO da empresa, John Kiernan.Em nota publicada na segunda-feira, a empresa de Fort Myers, Flórida, disse que planeja focar em sua estratégia de uso diversificado de terras e desenvolvimento imobiliário a longo prazo, acrescentando que não fará mais investimentos em suas operações de citros após a colheita da safra atual deste ano.A Alico acredita que suas atuais propriedades podem ter um valor entre US$ 650 milhões e US$ 750 milhões, com 75% de suas terras avaliadas para uso agrícola. A empresa tem cerca de 53,4 mil acres (21,61 mil hectares) de terras em oito condados da Flórida, além de cerca de 48,7 mil acres (19,7 mil hectares) de direitos sobre petróleo, gás e minerais no Estado. Fonte: Dow Jones Newswires