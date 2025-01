Ações europeias sobem com impulso de papéis de energia em meio a dados econômicos mistos

Por Nikhil Sharma e Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas por ganhos no setor de energia, enquanto investidores digeriram uma série de dados econômicos que pintaram um quadro misto da saúde econômica da região.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,3%, a 513,08 pontos, um nível que não era visto há três semanas, com investidores especulando sobre implicações do aumento da inflação e das decisões iminentes sobre os juros.

Dados mais recentes mostraram aceleração na inflação da zona do euro em dezembro -- um desdobramento que, embora esperado, acrescentou uma camada de intriga à narrativa econômica.

Embora permaneça o consenso de que o Banco Central Europeu provavelmente prosseguirá com os cortes nas taxas de juros em janeiro, o setor imobiliário, sensível aos juros, caiu 0,6%. O setor de construção e materiais perdeu 0,4%.

O setor de energia ganhou 0,8%, com o grupo norueguês de navios petroleiros Frontline saltando 7,4%.

Com a aproximação da reunião de política do Banco Central Europeu em 30 de janeiro, os dados de inflação da semana se tornam um ponto focal para os observadores do mercado.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,05%, a 8.245,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,62%, a 20.340,57 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,59%, a 7.489,35 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,45%, a 34.938,90 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,03%, a 11.811,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,53%, a 6.401,09 pontos.