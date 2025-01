Wall St abre em alta após notícia sobre tarifas seletivas de Trump; ações de chips sobem

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, com o otimismo em torno da IA impulsionando as ações de tecnologia, e uma notícia sugerindo que o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos poderia adotar uma postura menos agressiva em relação às tarifas do que o previsto anteriormente.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,24% na abertura, para 42.835,52 pontos. O S&P 500 ganhava 0,68%, a 5.982,81 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 1,17%, para 19.851,99 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)