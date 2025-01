UBS eleva preço-alvo de Iochpe Maxion, mas corta de Randon

SÃO PAULO (Reuters) - O UBS elevou o preço-alvo para as ações da fabricante de autopeças Iochpe Maxion para 15 reais, de 14,50 reais anteriormente, mas cortou o preço-alvo da fabricante de implementos rodoviários Randon, passando de 14 reais para 13,50 reais, conforme relatório.

Ainda assim, o UBS manteve recomendação de "compra" para ambos os papéis, levando em consideração o que classificou como momento de "turnaround" operacional da Iochpe, seguida por Randon, que oferece crescimento em 2025 acima do mercado.

Segundo o UBS, a recuperação da Iochpe, com retorno da margem Ebitda para o nível normalizado da empresa de 11% no terceiro trimestre, representa uma oportunidade.

"Acreditamos ser viável que a empresa consolide a melhoria em sua rentabilidade em 2025 e alcance uma margem Ebitda de 11% no ano completo", disseram os analistas Alberto Valerio, Andressa Varotto e Rafael Simonetti em relatório da véspera.

Os analistas também disseram esperar uma geração de caixa próxima de 400 milhões de reais para o período e o pagamento de dividendos a uma taxa de "payout" de 37%.

No caso da fabricante Randon, o time de pesquisa do UBS destacou 2024 como um ano difícil para a companhia, em meio a reestruturação, atualização de sistema e inundações no Estado do Rio Grande do Sul, onde está localizada a sede do conglomerado.

"2025 deve ser um ano mais tranquilo", disseram. Eles mencionaram fatores como a expectativa de aprovação da aquisição da Kuo Refacciones, anunciada no ano passado, que pode incrementar a receita em cerca de 1,4 bilhão de reais e o Ebitda em aproximadamente 300 milhões de reais.

"Destacamos que a divisão de reboques foi a que teve pior desempenho em 2024, mas com a recuperação das vendas de reboques no Brasil e no exterior, a divisão deve melhorar as vendas (+17% ano a ano) e margens em 2025 (+3 p.p. ano a ano)."

O UBS espera volumes estáveis pelos segmentos e regiões este ano. "Após um ano de recuperação para os caminhões brasileiros em 2024, esperamos que a produção se mantenha estável ano a ano", afirmou a equipe.

O UBS prevê queda de 3% ano a ano nas vendas de caminhões classe 8 na Europa e recuo de 5% na América do Norte. No segmento de veículos leves, a expectativa é de que as vendas e a produção cresçam 7% no Brasil, para 2,5 mil unidades em 2025.

Em nível global, o banco estima que as vendas totais de veículos leves sejam de 88 milhões de unidades (crescimento de 1% ano a ano) e a produção de 89,5 milhões de unidades (também alta de 1% ano a ano) em 2025.

Os analistas também reduziram o preço-alvo da ação da empresa de componentes de ferro fundido e motores Tupy, de 25,50 reais para 24,50 reais, citando que a companhia não conseguiu atingir as expectativas do mercado no terceiro trimestre principalmente devido à queda de volume nos mercados externos, o que deve continuar pesando até o primeiro semestre de 2025.

Por volta de 13h30, as ações da Iochpe Maxion subiam 6,86%, a 11,84 reais, enquanto as da Randon avançavam 1,24%, a 9,82 reais. O papel da Tupy desvalorizava-se 0,7%, a 21,21 reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)