Cabelo e depilação: conheça 3 aparelhos para agilizar a rotina de beleza

Confesso que não sou uma mulher muito ligada nas tendências de beleza, mas quando vejo algo de que gosto, faço questão de ter. Recentemente tive a oportunidade de testar três produtos da Philips destinados à beleza e ao cuidado feminino: o cacheador automático Prestige, o aparador de pelos íntimos Bikini Genie e um aparador de pelos faciais.

Os três são daquele tipo de coisa que dá para viver sem, mas ter em casa ajuda muito a agilizar a rotina de cuidados com o corpo e com o cabelo, principalmente agora no verão. Para mim, tudo o que me faz ganhar tempo, já vale muito a pena.

Cacheador automático Prestige

Dos três aparelhos que testei, sem dúvidas, esse é o mais legal. É um modelador de cachos automático. Isso quer dizer que o próprio aparelho enrola o cabelo dentro dele, diferentemente dos modelos mais convencionais, que você mesma precisa passar cada mecha em volta do cilindro aquecido.

O aparelho tem um botão principal de liga/desliga e outro para acioná-lo. Há uma chave com três opções de temperatura, que vai de 170º C a 210º C, além de poder selecionar o tempo em que o seu cabelo permanecerá ali (8, 10 ou 12 segundos). Quanto mais tempo, maior a definição. Por fim, é possível selecionar a direção dos cachos (para a direita ou esquerda).

Segundo a marca, o modelador possui uma tecnologia que controla a temperatura, a fim de preservar a umidade dos fios, protegendo-os do superaquecimento.

O que mais gostei

Praticidade. O sistema de modelagem inteligente é realmente muito prático. Assim que você encosta a mecha, ele já puxa o cabelo para dentro, o que acaba com o esforço na hora de se arrumar.

Retorno sonoro. O modelador tem um aviso sonoro que indica quando os cachos estão prontos. Isso ajuda a proteger os fios.

Pontos de atenção

Preço. Esse não é um aparelho baratinho e o seu valor é mais elevado do que outros modelos disponíveis no mercado.

Capacidade limitada. Quem tem cabelos muito longos e/ou grossos pode precisar de mais tempo para alcançar o resultado desejado.

Depilador para pelos íntimos

Esse depilador elétrico tem um diferencial: ele foi projetado para aparar, cortar e modelar os pelos da região íntima. Diferentemente da maior parte dos depiladores convencionais, o design dele é mais ergonômico, com uma cabeça mais estreita, que facilita o manuseio e o alcance na região da virilha.

O aparelho é alimentado por uma pilha AA, tornando-o portátil e bom para uso em viagens. Inclui acessórios como pentes de aparo de 3 mm e 5 mm, uma cabeça aparadora para cortes de até 0,5 mm e uma minicabeça raspadora para acabamento liso. Além disso, acompanha uma escova de limpeza e um estojo para armazenamento.

As avaliações dos usuários destacam a facilidade de uso, a segurança e a eficácia do aparelho. No entanto, alguns mencionam que a minicabeça raspadora requer paciência para cobrir toda a área, especialmente em pelos mais grossos.

O que mais gostei

Mais fácil. O produto realmente entrega praticidade para cuidar das áreas delicadas. A ponteira menor consegue se encaixar melhor à anatomia da região íntima.

Mais seguro. Também causa menos irritação do que a depilação feita com cera ou com lâmina de barbear, além de diminuir o risco de cortes.

Pontos de atenção

Requer mais paciência. Por ter uma miniponteira, a área de contato com a pele é menor, o que significa que é necessário fazer mais passagens para cobrir completamente a região desejada. Isso pode prolongar o tempo necessário para finalizar a depilação.

Menos eficiente em pelos grossos. Apesar de eu não ter tido esse problema, alguns usuários relataram que a cabeça raspadora pode não remover pelos mais grossos com a mesma eficiência de lâminas tradicionais. Nesses casos, pode ser necessário repetir o processo para alcançar um acabamento mais uniforme.

Aparador de pelos faciais

Esse outro aparador foi feito para remover os pelos faciais com mais suavidade e promete deixar a pele mais macia e com menos irritações.

O design do produto é bem legal. Bem compacto e prático, permite facilidade no manuseio e no transporte, o que é bom para retoques rápidos em qualquer lugar. Tem também um espelhinho embutido e luz LED.

As lâminas autoafiáveis e hipoalergênicas proporcionam um corte bem preciso e seguro, minimizando o risco de cortes. Por ser um aparador, é mais confortável e indolor do que o uso da pinça.

O que mais gostei

Eficácia para remover pelos finos. Os meus pelos são bem fininhos e mesmo assim o aparelho fez um bom trabalho e realizou uma remoção precisa.

Bom design. O espelhinho com luz facilita a visualização e remoção dos pelos em áreas delicadas, como buço, queixo, bochechas e linha da mandíbula.

Conforto. É indolor, o que o torna ideal para peles sensíveis. Não causa irritação ou desconforto, mesmo em áreas delicadas como o buço e o queixo.

Pontos de atenção

Desempenho em pelos mais grossos. Pessoalmente, não encontrei nenhum ponto negativo no produto, mas alguns usuários mencionaram que ele pode apresentar dificuldade em remover pelos mais espessos.

Durabilidade da bateria. Também há menções de usuários dizendo que a duração da bateria pode ser limitada, especialmente quando utilizado com frequência.

