Tereos e Taranis firmam parceria para monitoramento avançado de canaviais

São Paulo, 6 - A Tereos, uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos, e a Taranis, multinacional israelense especializada em monitoramento de alta precisão, acabam de anunciar parceria para monitoramento avançado de canaviais. Não foram divulgados valores envolvidos no negócio.Segundo comunicado da Tereos, a parceria de três anos tem como objetivo aumentar a produtividade, reduzir perdas e assegurar a sustentabilidade das operações. Câmeras de alta tecnologia, acopladas a aviões que sobrevoam os canaviais e capturam imagens em alta resolução, permitirão identificar com precisão a presença de plantas daninhas, pragas, deficiências nutricionais e doenças nas folhas da cana-de-açúcar. Ao longo de três anos de parceria, serão monitorados 240 mil hectares de canaviais por ano, gerando cerca de 800 mil imagens a cada período. Cada sobrevoo captura quatro imagens por hectare, que são analisadas por inteligência artificial e transformadas em relatórios para orientar ações rápidas e precisas no campo. O diretor de Operações Agroindustriais da Tereos, Éverton Carpanezi, disse na nota que a tecnologia tem um papel importante na eficiência e qualidade nas operações. "Com a identificação de anomalias logo nas fases iniciais, conseguimos evitar perdas e tomar decisões em relação ao manejo de forma mais assertiva. Nosso objetivo é ampliar ainda mais a produtividade e garantir que nossos canaviais estejam saudáveis ao longo de todo o ciclo", explicou.