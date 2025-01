Tales: Pesquisa mostra como crença em Bolsonaro caiu entre seus eleitores

O alto índice de reprovação aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) revela como o ex-presidente se enfraqueceu mesmo diante de seus apoiadores, avaliou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (6).

Levantamento divulgado hoje pela consultoria Quaest mostra que 86% dos brasileiros condenam as invasões das sedes dos Três Poderes, há dois anos. Entre os eleitores de Bolsonaro, a pesquisa aponta que a desaprovação alcança 85%.

As descobertas posteriores [sobre os atos golpistas] aumentaram o espanto da população. O envolvimento do Bolsonaro foi se comprovando ao longo desse tempo.

Aí reside o ponto mais curioso dessa pesquisa: a desaprovação entre os eleitores do Bolsonaro é de 85%. É muita gente que votou nele e reprova os atos golpistas. Com o tempo, os eleitores de Bolsonaro se tornaram mais severos com ele do que antes. Tudo isso por causa das descobertas que foram feitas.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales chamou a atenção para a semelhança entre as porcentagens de rejeição aos atos golpistas de 8/1 entre os eleitores de Bolsonaro (85%) e os de Lula (88%).

Caiu de 43% para 34% aqueles que não acham que haja influência de Bolsonaro no golpe. Ele está perdendo no eleitorado dele.

Não é mais só na questão da polarização e no pessoal do PT, que votou no Lula. Caiu muito a crença no Bolsonaro entre os eleitores dele. Isso é o que eu acho mais curioso nessa pesquisa.

Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: