Tales: Lula teve sorte; é inevitável usar 'Ainda Estou Aqui' como política

É quase impossível o filme "Ainda Estou Aqui" deixar de ser usado politicamente, ainda mais após Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz de drama, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (6).

Fernanda competia com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. No filme, ela interpreta Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo. A personagem enfrenta a violência do regime militar após a prisão e o desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Não tem como não utilizar esse filme um pouco politicamente porque ele, exatamente como disse Fernanda Torres, discute e nos mostra como sobreviver em tempos difíceis.

Quem é a favor ou não de Lula tem que admitir: ele é um sujeito que sobreviveu a tempos muito difíceis e foi preso. Por outro lado, é uma pessoa com extrema sorte, embora não goste de falar isso. Ele teve extrema sorte de esse filme aparecer agora. A Fernanda Torres apoiou a campanha dele, assim como a Fernanda Montenegro também.

'Ah, mas o Lula está usando o filme politicamente'. Está, e não tinha como não usar. É inevitável. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o sucesso de "Ainda Estou Aqui" ajuda o próprio Lula em seu intuito de fazer o Brasil recuperar o protagonismo internacional.

Lula teve muita sorte de esse filme ter essa projeção em um momento no qual ele quer dar uma projeção internacional ao Brasil, perdida durante o governo anterior [de Jair Bolsonaro].

Tales Faria, colunista do UOL

