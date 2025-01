Suposta explosão de bomba mata duas pessoas em escola nigeriana

Por Camillus Eboh

ABUJA (Reuters) - Uma suposta explosão de bomba matou nesta segunda-feira pelo menos duas pessoas e feriu outras duas em uma escola perto de Abuja, capital da Nigéria, segundo a polícia.

Josephine Adeh, porta-voz da polícia do Território de Abuja, disse que o incidente aconteceu na Escola Tsangagyar Sani Uthman Islamiyya, em um vilarejo próximo a Abuja.

De acordo com as investigações, suspeita-se que três homens do estado de Katsina, no norte do país, que visitaram a escola, tenham levado um dispositivo explosivo improvisado.

"Tragicamente, dois dos homens morreram na explosão enquanto mexiam no dispositivo explosivo improvisado, na sigla em inglês), na varanda da escola, enquanto o terceiro homem e uma mulher comerciante sofreram ferimentos graves e estão atualmente recebendo tratamento sob a guarda da polícia", disse Adeh.

"O esquadrão antibombas confirmou que foi uma explosão de IED (dispositivo explosivo improvisado) porque os restos do dispositivo foram recuperados."

Não ficou claro em um primeiro momento se havia alunos na escola. Esperava-se que as escolas em Abuja reabrissem para um novo período letivo em 13 de janeiro, embora escolas islâmicas às vezes usem calendários diferentes.

Adeh afirmou que a polícia havia levado em custódia o proprietário da escola para interrogatório.

(Reportagem de Camillus Eboh)