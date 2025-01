S&P 500 e Nasdaq fecham em alta impulsionados por ações de tecnologia

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian e Carolina Mandl

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq subiram nesta segunda-feira, atingindo picos de mais de uma semana, impulsionados por uma valorização das ações de semicondutores e por notícia indicando que o novo governo Trump pode adotar uma postura tarifária menos agressiva do que o esperado.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,06%, para 42.706,56 pontos. O S&P 500 ganhou 0,55%, para 5.975,38 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,24%, para 19.864,98 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 terminaram em baixa, mas os serviços de comunicação e as ações de tecnologia subiram 2,13% e 1,44%, respectivamente.

"O que estamos vendo é mais do que aconteceu no ano passado, que é uma valorização concentrada nas maiores ações", disse Michael Green, gerente de portfólio da Simplify Asset Management, acrescentando que os fluxos dos planos de aposentadoria estão ajudando a impulsionar as ações.

As fabricantes de chips foram impulsionadas pelo plano da Microsoft de investir 80 bilhões de dólares para desenvolver centros de dados habilitados para inteligência artificial, bem como pela previsão da Foxconn -- que superou a receita do quarto trimestre.

A Nvidia subiu 3,43%, a Advanced Micro Devices ganhou 3,33% e a Micron Technology avançou 10,45%. O índice Philadelphia Semiconductor ganhou 2,84%.

As ações dos EUA se recuperaram acentuadamente na sexta-feira, após uma série de perdas em dezembro e nas primeiras sessões de janeiro, quando as preocupações com as altas avaliações, o avanço dos rendimentos dos Treasuries e a liquidez reduzida fizeram com que os investidores recuassem após uma forte corrida em 2024.

Em uma semana repleta de dados econômicos e discursos de autoridades do Federal Reserve, os investidores buscarão pistas sobre o ritmo de flexibilização da política monetária este ano. Mais tarde na semana, o foco estará em um relatório mensal de emprego.