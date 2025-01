Sinner começa 2025 com folga na liderança do ranking da ATP

O tenista italiano Jannik Sinner lidera o ranking da ATP com mais de 4.000 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o alemão Alexander Zverev, de acordo com a primeira lista de 2025, divulgada nesta segunda-feira (6).

O espanhol Carlos Alcaraz aparece na terceira posição, seguido pelo americano Taylor Fritz (4º) e pelo russo Daniil Medvedev, que fecha o Top 5.

O astro Novak Djokovic, de 37 anos e que vai em busca de seu 25º título de Grand Slam no Aberto da Austrália (12 a 26 de janeiro), se mantém em sétimo, apesar da eliminação nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane, há três dias.

Thiago Wild, na 76ª colocação, é o único brasileiro dentro do Top 100. O jovem João Fonseca, de 18 anos, campeão do Next Gen ATP Finals em dezembro e do Challenger de Camberra no último sábado, subiu 32 posições e é o número 113 do mundo.

-- Ranking da ATP nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 7.635

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.010

4. Taylor Fritz (EUA) 5.350

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.030

6. Casper Ruud (NOR) 4.210

7. Novak Djokovic (SRV) 3.900

8. Alex De Minaur (AUS) 3.535 (+1)

9. Andrey Rublev (RUS) 3.520 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.200

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.195

12. Tommy Paul (EUA) 3.145

13. Holger Rune (DIN) 2.910

14. Ugo Humbert (FRA) 2.765

15. Jack Draper (GBR) 2.685

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.600 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.560 (+1)

18. Hubert Hurkacz (POL) 2.555 (-2)

19. Karen Khachanov (RUS) 2.410

20. Arthur Fils (FRA) 2.355

...

76. Thiago Seyboth Wild (BRA) 732 (-2)

