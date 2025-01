Quem era secretário-adjunto de Segurança morto por colega em Osasco (SP)?

O GCM Adilson Custódio Moreira, secretário-adjunto de Segurança Pública e Controle Urbano de Osasco, foi morto a tiros por um colega dentro da prefeitura do município, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (6).

Quem era a GCM morto?

Adilson começou a trabalhar na Prefeitura de Osasco na gestão de Rogério Lins, que geriu o município de 2016 até 2024. O profissional foi mantido pelo novo prefeito, Gerson Pessoa (Podemos), que assumiu o cargo há menos de uma semana.

A vítima virou secretário de segurança de Osasco em junho de 2018. Ele deixou o cargo em 2019, quando o atual chefe da secretaria, José Virgolino de Oliveira, assumiu o cargo. Desde então, ele era secretário-adjunto da pasta.

Segundo uma reportagem do Correio Paulista, Adilson nasceu no município de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele teria ido para Cabreúva (SP) ainda quando criança e se mudou para Osasco em 1988, quando montou uma empresa de motoboys.

Adilson Moreira era servidor público há mais de 25 anos. Ele foi aprovado na Guarda Civil de Osasco nos anos 90 e atuou como motorista de viaturas, fez patrulhamento com motos, entre outras funções na corporação.

Entenda o caso

GCM foi preso após atirar no secretário adjunto de segurança de Osasco (SP) Imagem: ALOISIO MAURICIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um guarda civil municipal se entregou no início da noite de hoje (6) após disparar e matar o secretário-adjunto. Segundo informações preliminares, o crime teria sido motivado após um desentendimento entre o guarda e o secretário, momentos após o fim de uma reunião no Paço Municipal.

De acordo com a prefeitura, o atirador manteve o secretário refém com as portas de uma sala trancadas e barricadas montadas até o início da noite, quando foi constatada a morte do secretário e o atirador acabou se entregando. Apenas os dois guardas estiveram envolvidos na ocorrência. Após os tiros, os funcionários foram orientados a sair do local e ninguém ficou ferido.

Autor dos disparos se entregou às 19h32 — após duas horas de negociação. Após atuação do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), o homem deixou o prédio da prefeitura.

O autor do crime foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde será ouvido e indiciado. Em nota encaminhada ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) também lamentou a morte de Moreira.