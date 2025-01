Riotur credencia 15 mil vendedores autônomos no Carnaval de Rua

A Riotur vai credenciar 15 mil vendedores autônomos para trabalhar durante os desfiles dos blocos de rua no Carnaval 2025. São 5 mil a mais do que em 2024. A empresa abre, nesta segunda-feira (6) a partir das 18h, a primeira etapa do credenciamento. As inscrições devem ser feitas pelo site carnavalderua2025.com.br até 21/01. O sorteio será no dia seguinte. O resultado será divulgado via SMS. A agenda de blocos tem início dia 1º de fevereiro.

Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

Os vendedores sorteados devem comparecer ao local a ser divulgado, para a comprovação dos requisitos exigidos em regulamento, além de receberem mais informações sobre os demais trâmites (retirada do kit - colete, isopor e credencial). Os aprovados também receberão treinamento até estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua. O período de permissão de venda vai de 1º de fevereiro até 9 de março.