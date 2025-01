Republicanos estão divididos sobre agenda nos EUA, enquanto Trump cobra ação

Por David Morgan e Andy Sullivan

WASHINGTON - Os republicanos no Congresso dos Estados Unidos estavam divididos nesta segunda-feira sobre como proceder com a agenda do presidente eleito Donald Trump, com alguns alertando para um possível fracasso, enquanto o próprio Trump cobra ações rápidas para aprovar suas prioridades em cortes de impostos, segurança nas fronteiras e energia.

Com maiorias estreitas na Câmara e no Senado, os republicanos precisam decidir se dividem suas amplas metas legislativas em medidas separadas para garantir ações rápidas, ou se as combinam em um pacote extenso que pode levar meses para ser finalizado.

"Eu preferiria um, mas farei o que for necessário para aprová-lo", disse Trump em uma entrevista no programa de rádio Hugh Hewitt nesta segunda-feira. "Estou aberto a qualquer uma das formas, desde que consigamos aprovar algo o mais rápido possível."

O republicano nº 2 da Câmara, Steve Scalise, disse que uma abordagem com dois projetos de lei poderia colocar em risco a agenda de Trump, devido à maioria republicana da Câmara que, em breve, diminuirá de 219 para 217-215 assentos e à possibilidade de brigas internas no partido com a saída de dois parlamentares para o gabinete de Trump.

"Há um sério risco em ter vários projetos de lei", disse Scalise a repórteres. "Há muitas pessoas que querem esse primeiro pacote. Se você colocar apenas algumas coisas no primeiro pacote, eles podem votar 'não' no segundo e você perde todo o segundo pacote. Isso seria devastador."

Os republicanos da Câmara exibiram suas divisões políticas na semana passada, quando o presidente da casa, Mike Johnson, inicialmente não conseguiu os votos necessários para ser reeleito para o cargo. Após quase duas horas de negociações e um telefonema de Trump, dois oponentes republicanos da linha dura mudaram seus votos para apoiá-lo.

Os republicanos pretendem aprovar a agenda de Trump usando uma manobra legislativa complexa que lhes permitiria contornar a oposição democrata no Senado.

Mas eles continuam divididos sobre como proceder. Aqueles que são a favor de dois projetos de lei querem um pacote inicial que possa ser movido rapidamente, para cobrir o custo das deportações planejadas por Trump de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA, facilitar a desregulamentação do setor de energia e fornecer mais dinheiro para a defesa do país.

"Precisamos colocar alguns pontos no placar, para que as pessoas possam ver os resultados das coisas em que votaram", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, que propôs o plano de duas etapas no ano passado.

Mas essa estratégia poderia atrasar ações em outras prioridades, incluindo uma extensão dos cortes de impostos de Trump de 2017, que devem expirar no final de 2025.

Trump também está cobrando que os republicanos eliminem impostos sobre a renda proveniente de gorjetas, o que poderia aumentar o custo total da legislação.

"O presidente (da Câmara) Johnson acha que não pode apresentar dois projetos de lei", disse o senador republicano Lindsey Graham, acrescentando que teme que o debate interno do partido sobre possíveis mudanças nas políticas tributárias possa atrasar os esforços para endurecer políticas de entrada pela fronteira.

Um único projeto de lei poderia potencialmente permitir que eles cumprissem as promessas de campanha de Trump, mas também poderia alienar parlamentares que se opõem a disposições específicas.

"As duas casas se reunirão e conseguiremos fazer isso. Portanto, fiquem atentos", disse Johnson, que afirmou estar em contato constante com Trump e Thune sobre o assunto.

Johnson disse à emissora Fox News no domingo que um único projeto de lei abrangente poderia ser aprovado pela Câmara no início de abril e pelo Senado até maio.

(Reportagem de Andy Sullivan e David Morgan; reportagem adicional de Susan Heavey)