Prêmio para Fernanda Torres mobiliza muitas perspectivas de análise

Do UOL

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O Globo de Ouro veio para Fernanda Torres, e o Brasil comemorou (quase) como se fosse Copa do Mundo.

O assunto é rico e se presta a análises em várias dimensões: política, artística, de entretenimento, de cultura. Colunistas do UOL e da Folha cobrem todas essas áreas na longa lista que segue abaixo. Boa leitura.

Outros olhares

Felipe Salto

Gastos públicos emperram o país Leia mais

Jamil Chade

4 anos depois, ataque ao Capitólio vive 'apagamento' e vira alerta global Leia mais

Wálter Maierovitch

Meloni procura Trump, e aiatolás deverão soltar jornalista italiana Leia mais

Mauro Cezar

Pessoal do Cruzeiro está iludido com pacote de contratações Leia mais

Rodrigo Mattos

Como nova gestão do Flamengo trabalha para reforçar o caixa Leia mais