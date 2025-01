Premiê britânico defende seu histórico de promotor contra gangues de sexo infantil após críticas de Musk

Por Elizabeth Piper e Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - Keir Starmer defendeu nesta segunda-feira seu trabalho como principal promotor do Reino Unido, recusando-se a mencionar Elon Musk pelo nome, mas abordando as críticas do bilionário de que, muito antes de se tornar primeiro-ministro, ele não havia conseguido processar gangues que abusavam sexualmente de meninas.

Musk, um aliado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, passou dias publicando mensagens em seu site de rede social X acusando Starmer do que ele disse ter sido um fracasso em processar gangues de homens, a maioria de origem sul-asiática, que estupravam meninas quando ele era diretor de processos públicos (DPP, na sigla em inglês) entre 2008 e 2013.

Starmer se recusou a abordar algumas das outras mensagens de Musk no X -- incluindo uma enquete perguntando se os Estados Unidos deveriam libertar o Reino Unido de seu "governo tirânico" --, mas defendeu com veemência seu histórico como DPP, dizendo que superou resistências para lidar com as alegações reabrindo casos.

"Quando fui procurador-chefe por cinco anos, encarei isso de frente... e foi por isso que reabri casos que haviam sido encerrados e supostamente terminados. Fiz a primeira grande acusação de uma gangue asiática de aliciamento... Mudei toda a abordagem de acusação", disse, em uma coletiva de imprensa, visivelmente irritado.

"Aqueles que estão espalhando mentiras e desinformação o mais longe possível não estão interessados nas vítimas, estão interessados em si mesmos."

Musk continuou a se referir ao escândalo no X depois da declaração de Starmer, inclusive dizendo que "Starmer é totalmente desprezível".

Starmer se absteve de comentar sobre os comentários cada vez mais críticos de Musk sobre seu governo, não querendo se envolver em uma briga pública com alguém que pode influenciar o pensamento de Trump sobre as relações com o Reino Unido.Mas sua impaciência ficou clara na coletiva de imprensa, quando ele abordou as alegações sobre os casos envolvendo as gangues que sistematicamente aliciavam e estupravam meninas durante um período de anos, alguns dos quais coincidiram com seu mandato como DPP.

Uma investigação de 2014 descobriu que pelo menos 1.400 crianças foram submetidas à exploração sexual em Rotherham, no norte da Inglaterra, entre 1997 e 2013.

FARAGE TAMBÉM É ALVO DE MUSK

Dizendo que estava fazendo uma observação mais geral em vez de abordar diretamente os comentários de Musk, Starmer também defendeu sua ministra de proteção, Jess Phillips, a quem o bilionário norte-americano descreveu como uma "apologista do genocídio do estupro" em outra mensagem.

"Estou preparado para chamar isso pelo que é... Quando o veneno da extrema-direita leva a ameaças sérias... no meu entender, um limite foi ultrapassado", disse.

Starmer não é o único foco de Musk. No último domingo, Musk disse que o ativista do Brexit, Nigel Farage, deveria deixar o cargo de líder do Partido Reformista de direita do Reino Unido.

Ele também endossou o partido Alternativa para a Alemanha, um partido anti-imigração e anti-islâmico rotulado como extremista de direita pelos serviços de segurança alemães, antes de uma eleição nacional e receberá a líder do partido, Alice Weidel, em uma entrevista ao vivo no X na quinta-feira.

