Políticas de Trump podem não ser inflacionárias, dizem Bernanke e outros economistas

Por Ann Saphir

SAN FRANCISCO, EUA (Reuters) - Uma série de economistas, incluindo assessores de presidentes anteriores dos Estados Unidos, uniram-se em torno da opinião de que os planos do presidente eleito Donald Trump de ampliar tarifas, cortar impostos e reduzir a imigração podem não ser tão inflacionários quanto as análises iniciais sugerem.

Ao mesmo tempo, segundo esses economistas, qualquer esforço de Trump para exercer controle sobre o Federal Reserve representaria um risco real de reacender as pressões dos preços, cuja irritação ajudou a elegê-lo.

Faltando duas semanas para a posse de Trump, a incerteza sobre o que seu segundo mandato na Casa Branca significará para a economia dos EUA foi o foco central da discussão no fim de semana na conferência da Associação Econômica Americana em San Francisco, um dos principais encontros anuais de economistas.

Trump herdará uma economia que cresce a um ritmo acelerado de cerca de 3%, mesmo com a inflação tendo caído bastante em relação ao seu pico, e com a taxa de desemprego em um nível historicamente baixo de 4,2%.

Sua agenda econômica inclui tarifas rígidas, não apenas sobre a China mas também sobre o México, o Canadá e a União Europeia, o que poderia elevar os preços dos produtos importados. Ele também pretende prorrogar cortes de impostos que estão expirando e, possivelmente, oferecer novas isenções fiscais que poderão estimular a demanda no momento em que o Fed pretende esfriá-la.

Uma repressão à imigração poderá prejudicar a principal fonte de crescimento da força de trabalho dos EUA, o que alguns temem que possa alimentar a inflação salarial.

No entanto, o ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, disse na reunião: "As políticas de Trump, independentemente de seus méritos em termos de finanças públicas, provavelmente serão modestas em termos de efeito sobre a taxa de inflação".

Já era esperado que a maioria dos cortes de impostos a expirar deve ser mantida, independentemente do candidato presidencial eleito, como apontam Bernanke e outros, e o apetite do Congresso por cortes adicionais em um cenário de aumento da dívida nacional pode ser limitado.

Bernanke, assessor do segundo governo Bush antes de liderar o Fed, disse que, embora as restrições à imigração possam aumentar os salários, elas também significam menos pessoas comprando bens e serviços, o que poderia diminuir as pressões dos preços.

E, embora o efeito das tarifas "seja muito difícil de prever, porque não sabemos se o presidente quer apenas aplicá-las temporariamente para fins de negociação ou se quer mantê-las permanentemente", disse Bernanke, "salvo alguma situação muito incomum, incluindo talvez riscos políticos, não parece que isso vá realmente mudar radicalmente a trajetória da inflação".

Alguns assessores de governos democratas anteriores compartilharam a visão otimista de Bernanke.

Christina Romer, professora de economia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ex-assessora do governo Obama, fez uma análise semelhante: "Em termos de macroeconomia geral (...) você não verá uma mudança drástica ou coisas que sejam terrivelmente assustadoras."

Ainda assim, disse ela, há riscos. Trump, por exemplo, poderia tentar interferir nas tentativas do chair do Fed, Jerome Powell, de controlar a inflação.

Jason Furman, professor de economia de Harvard que também assessorou o ex-presidente Barack Obama, expressou um pouco mais de preocupação, observando que, mesmo que Trump ganhe pouca influência sobre a política do Fed nos próximos quatro anos, ele pode abrir caminho para que um sucessor use nomeações partidárias ou outros meios para reduzir a independência do Fed.

E, embora tenha dito que concorda que as políticas de Trump terão um efeito "relativamente pequeno" sobre a inflação, ele ressaltou que até mesmo alguns décimos de ponto percentual além da atual taxa de inflação de 2,4% podem ser suficientes para suspender os cortes nos juros pelo Fed este ano e até mesmo provocar alguns aumentos no próximo ano se as pressões dos preços não diminuírem.