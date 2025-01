Policial civil é morto com 4 tiros na cabeça na zona leste de São Paulo

Um policial civil de 57 anos morreu após ser baleado na tarde desta segunda-feira (6) na Rua Guaracapá, no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Policial foi atingido por quatro disparos na cabeça. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Tide Setúbal, localizado no mesmo bairro, mas não resistiu e morreu, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) em nota. O agente teria sido levado à unidade de saúde pela companheira, segundo apurou a reportagem, e chegou a ser encaminhado para cirurgia.

A pasta não divulgou em quais circunstâncias a vítima foi baleada. A secretaria ainda lamentou a morte do agente e informou que a ocorrência estava sendo registrada nesta noite na 7ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

Informações preliminares obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino indicam que o agente teria sido alvejado por dois homens. Câmeras de segurança flagram a dupla suspeita andando na região após o crime.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio e procura os autores. Os agentes também buscam identificar as possíveis motivações para o crime.